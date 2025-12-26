Es tendencia:
“Esperamos que regrese”: en Saprissa lamentan la salida de un futbolista y explican por qué no pudieron retenerlo

Pese a que desde Saprissa querían retenerlo, este futbolista se fue y Erick Lonnis reveló que buscarán que regrese en un futuro.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Saprissa se despide de un futbolista.
El Deportivo Saprissa continúa ajustando su planificación deportiva tras el cierre del torneo y, en medio de ese proceso, se confirmó la salida de un futbolista que estaba en los planes del club para seguir ligado a la institución. Sin embargo, la decisión no pasó por Tibás, tal y como lo explicó Erick Lonnis en conferencia de prensa.

Durante su comparecencia ante los medios, el director deportivo morado fue consultado por la situación de Mauricio Villalobos, jugador que tiene prácticamente todo acordado para continuar su carrera en Municipal Liberia, pese a que en Saprissa existía el interés de retenerlo.

¿Por qué Mauricio Villalobos se va de Saprissa?

Lonnis fue claro al detallar que el club no tuvo margen de maniobra debido a las condiciones contractuales del futbolista. “Es un caso atípico, él está a préstamo. El contrato le permitía a Santa Ana decidir cuándo quería su salida. No podemos hacer absolutamente nada por el tema contractual, explicó el dirigente.

El jerarca morado agregó que se trata de un acuerdo que ya estaba firmado antes de su llegada al puesto, por lo que Saprissa debía respetar lo establecido. “Es un contrato que existía cuando llegamos. Santa Ana me consultó si podía ir a otro equipo y ahí apareció una posibilidad para que él escogiera si quería irse. Es algo a lo que no nos podemos oponer”, señaló.

Mauricio Villalobos no continuará en Saprissa.

Más allá de la salida, Lonnis dejó claro que en Tibás valoran de forma positiva el paso de Villalobos por el club y no cierran la puerta a un eventual regreso. “Le agradecimos su esfuerzo, es un gran muchacho y esperamos que regrese. Él puede mejorar muchísimo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de volver a contar con el futbolista en el futuro.

“Regresa”: desde Saprissa hacen oficial la vuelta de un futbolista que viene de ser figura en su equipo

Así, aunque Saprissa pierde a un jugador que estaba bien considerado internamente, la dirigencia entiende que se trata de una situación contractual inevitable y confía en que el crecimiento de Villalobos en Liberia pueda abrirle nuevamente las puertas del club más adelante.

