Costa Rica

“Impago de salarios”: Saprissa enfrenta la demanda que golpea a la directiva en plena salida de Juan Carlos Rojas

La cúpula del Deportivo Saprissa se ve afectada por una demanda que compromete la imagen de uno de sus pesos pesados.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una nueva polémica en Saprissa.
El próximo 31 de diciembre de 2025 marcará el cierre de una era en el Deportivo Saprissa. Ese día, Juan Carlos Rojas pondrá punto final a su extenso ciclo como presidente del club, cargo que asumió el 15 de abril de 2011.

Paralelamente, el dirigente también cerró su etapa como accionista dentro de Horizonte Morado, dando paso a una nueva estructura societaria con nuevos protagonistas. Entre esos nombres aparece Allan Kelso, reconocido empresario y líder espiritual.

Pastor evangelista, asesor de George W. Bush y empresario millonario: quién es y cómo construyó su fortuna Alan Kelso, el reemplazante de Juan Carlos Rojas en Saprissa

La denuncia que sacude la cúpula del Monstruo

Este jueves, el medio El Mundo CR publicó una investigación que pone bajo la lupa el entorno del futuro dirigente morado. Según la información divulgada, trabajadores de la empresa Kopper Peralta Limitada, donde Allan Kelso figura en el Registro Nacional como gerente 01 y apoderado generalísimo sin límite de suma, habrían interpuesto demandas laborales ante el Juzgado de Trabajo de Grecia y denuncias ante el Ministerio de Trabajo por presunto “impago de salarios, aguinaldos, vacaciones y horas extra”, además de supuestas “condiciones laborales deficientes“.

Allan Kelso, accionista de Horizonte Morado (La Teja).

“Las demandas fueron presentadas por colaboradores que laboraban en fincas e instalaciones agrícolas ubicadas en la zona de Grecia y que, según sus reclamos, en algunos casos dejaron de recibir el pago de sus derechos laborales desde 2020 y 2021. ElMundo.CR cuenta con copias íntegras de las demandas presentadas por los trabajadores”, sostuvo en su publicación el periodista Ferlín Fuentes.

Casos documentados y deudas millonarias

Uno de los casos expuestos corresponde a un trabajador al que se le habría hecho firmar una carta de terminación por mutuo consentimiento el pasado 30 de octubre.

De acuerdo con la abogada Laura Sagot Somarribas, representante de varios demandantes, ese documento implicaría la renuncia a derechos laborales irrenunciables, lo que podría dar pie a su nulidad jurídica. La carta habría sido firmada por Eugenia Rojas, esposa de Kelso y hermana del otro representante legal de la empresa.

Limpieza total en Saprissa: se confirma otra salida que refuerza a un rival directo tras el adiós de Yoserth Hernández

Además, Kopper Peralta Limitada figura como morosa ante la Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de ₡381.962.608, suma que actualmente se encuentra en proceso de cobro judicial. Los trabajadores también denunciaron que esta morosidad habría generado dificultades para acceder a servicios médicos, pese a que se mantenían dentro de la relación laboral.

