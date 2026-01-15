Saturnino Cardozo expone uno de los mayores errores de Vladimir Quesada en Saprissa

La primera fecha del Clausura 2026 dejó más de una lectura incómoda para Deportivo Saprissa, y una de ellas llegó desde fuera de Tibás. Municipal Liberia rescató un empate sobre la hora ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido que terminó 2-2 y que tuvo un protagonista con pasado morado.

Los goles de la Liga fueron obra de Ronaldo Cisneros y Guillermo Villalobos, mientras que para los liberianos anotaron Guillermo Villalobos y Erick “Cubo” Torres, este último con el tanto que selló la igualdad en los minutos finales.

Más allá del resultado, las miradas se posaron sobre Mauricio Villalobos, futbolista que pasó en Saprissa, pero que nunca logró consolidarse bajo la dirección de Vladimir Quesada. Con pocos minutos y sin continuidad, el mediocampista terminó saliendo del club y hoy defiende los colores de Liberia.

Saturnino Cardozo expuso el error de Vladimir Quesada

Tras el encuentro, el técnico Saturnino Cardozo no escatimó elogios hacia su jugador: “Mauricio Villalobos es un jugador inteligente y es un muchacho extraordinario. Es alguien que entiende lo que le pido, debutó y lo hizo con gol. Le veo potencial y lo pongo donde se siente cómodo”.

Las palabras del entrenador paraguayo contrastan con el manejo que Villalobos tuvo en Saprissa, donde nunca recibió la confianza necesaria ni una verdadera continuidad, pese a ser considerado un futbolista con proyección.

El estreno con gol y personalidad en una cancha tan exigente como el Morera Soto refuerza la sensación de que Saprissa dejó ir a un jugador que podía aportar, justo en un momento donde el equipo busca soluciones y profundidad en su plantel.

Así, mientras Vladimir Quesada enfrenta presión por resultados y decisiones deportivas, desde Liberia Saturnino Cardozo dejó en evidencia un error que hoy pesa en Tibás: no haber apostado por Mauricio Villalobos cuando aún vestía la camiseta morada.