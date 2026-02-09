Es tendencia:
Kervin Arriaga recibe un nuevo parte médico en el Levante tras el golpe que lo llevó al hospital: “Impactos en la cabeza”

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga pasa por sus peores momentos desde que fichó con el Levante en España.

José Rodas

Por José Rodas

Kervin Arriaga recibió un duro golpe en la cabeza durante el partido ante el Athletic de Bilbao.
El futbolista hondureño Kervin Arriaga entrenó al margen del grupo luego del golpe que recibió en la parte final del partido que disputó ante el Athletic de Bilbao que terminó con derrota 4-2 para el cuadro granota.

Esto se debe al protocolo médico habitual en este tipo de conmociones, según informó el mismo Levante a través de sus fuentes oficiales.

Arriaga tuvo que ser traslado a un hospital de Bilbao minutos después de resultar conmocionado al minuto 98 por el golpe en la cabeza con el portero del Athletic Unai Simón. El hondureño pudo regresar con el equipo a Valencia con el visto bueno médico.

El mediocampista catracho no entrenó con sus compañeros, pero se espera que pueda hacerlo en los próximos días cuando se vaya sintiendo mejor y la valoración del cuerpo médico.

El protocolo FIFA

El protocolo que seguirá Arriaga es el mismo de Retorno Gradual que establece la FIFA, mismo que ya cumplió su compañero Matías Moreno la semana anterior. El defensa argentino también sufrió una conmoción hace dos jornadas en el duelo ante el Atlético de Madrid y no pudo jugar en Bilbao.

En ese sentido, Arriaga debe ir aumentando la “exigencia física y los posibles impactos que pueda tener en la cabeza” y según avance durante la semana, podrá realizar parte del entrenamiento con el resto de compañeros, dijeron las fuentes.

Se espera que Arriaga, si no hay ningún contratiempo, pueda jugar contra el Valencia si el entrenador Luis Castro así lo decide.

Arriaga hizo su aparición con el Bilbao luego de tres partidos consecutivos sin sumar minutos por decisiones técnicas.

