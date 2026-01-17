Es titular en Saprissa y La Sele, pero le tiró el dardo menos pensado a Vladimir Quesada por un futbolista que dejó ir

Vladimir Quesada empezó el año siendo ratificado por Erik Lonnis, líder del Comité Deportivo, en el banquillo de Deportivo Saprissa. Pero buena parte de la afición le hizo saber en el agónico empate 2-2 con Puntarenas que no veía con buenos ojos la decisión y desde las gradas bajó el grito de “¡Fuera, Vladi!”.

Uno de los cuestionamientos que los morados le hacen al entrenador es haber marginado por completo a uno de los futbolistas más rendidores del equipo en el semestre pasado, Mauricio Villalobos, quien ante la falta de oportunidades se terminó marchando a Municipal Liberia tras llegar a un acuerdo con el club dueño de su ficha, Santa Ana.

El mediocampista de 26 años tuvo un debut soñado con los Coyotes: arrancó como titular y anotó uno de los goles en el empate 2-2 ante Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, llevándose elogios de su nuevo entrenador, José Saturnino Cardozo, pero exponiendo también a Quesada.

Figura de Saprissa y La Sele le lanza una indirecta a Vladimir Quesada

Gloriana Villalobos, referenta de Saprissa FF, se mostró feliz por su hermano Mauricio y el resurgir que parece estar teniendo en Liberia. Por eso, tras el pitazo final, subió una historia en su cuenta de Instagram con el gol que el joven volante le marcó a la Liga, acompañando de un mensaje que puede interpretarse como indirecta a Vladimir Quesada.

“Qué orgullo. La vida siempre es justa”, escribió, sumando emojis de corazones amarillos y negros con los colores liberianos. Consultado en zona mixta por la situación que le tocó vivir, Villalobos dijo: “No lo voy a tomar por ese lado (desahogo). Siempre uno como futbolista está sujeto a decisiones de otras personas, a gustos, y uno tiene que estar siempre anuente a que uno depende de eso, uno siempre tiene que ser profesional”.

La voz de Gloriana sin duda tiene un peso importante, pues además de ser una pieza clave en la “S” también es una de las figuras de la Selección de Costa Rica. De hecho, la nueva técnica, Lindsay Camila, la incluyó en el once inicial en su feliz debut al frente del combinado tico, que terminó en remontada 2-1 sobre Granada por el Campeonato de la Concacaf W 2026.