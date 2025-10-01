Saprissa podría perder a Gustavo Herrera: revelan el equipo de Europa que sigue de cerca a la joya panameña

Poco a poco, Gustavo Herrera va recuperando con la Selección Sub-20 de Panamá la sonrisa que se le borró en Deportivo Saprissa debido a su sequía goleadora.

Este miércoles, el delantero de 19 años se robó los reflectores al anotar de cabeza el tanto con el que la Rojita rescató un empate 1-1 frente a Ucrania en la segunda jornada del Grupo B y mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del Mundial juvenil de Chile.

“Es un gol que me llena de mucha confianza, allá (Saprissa) quiero darlo todo y anotar muchos goles“, manifestó Herrera tras el vibrante partido, que fue observado por diferentes scouts en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Cuál es el equipo de Europa que sigue a Gustavo Herrera?

Según dio a conocer el periodista José Ángel Rodríguez en el programa A la Candela, a Gustavo Herrera “lo están siguiendo scouts de Europa, de Países Bajos. Me dicen que (el equipo más interesado) es AZ Alkmaar”.

El camino es largo. Y la joya panameña deberá seguir demostrando un buen nivel cuando regrese a suelo tico. Pero lo cierto es que Saprissa podría estar ante una importante oportunidad de negocio a futuro: “Están buscando en el Mundial Sub-20 al nuevo Manfred Ugalde. Me descartan MLS. Gustavo, si salta de Saprissa va directo a Europa”, cerró Rodríguez.

AZ Alkmaar no es un club desconocido para el aficionado costarricense. Allí militó de 2011 a 2015 uno de los compañeros de Herrera en el cuadro Morado, el portero Esteban Alvarado, quien en 2013 se proclamó campeón de la Copa de los Países Bajos tras derrotar 2-1 a PSV Eindhoven en la gran final.

Recordemos que “Taivitín” ya ha sumado experiencia en el extranjero. El formado en Sporting San Miguelito jugó un año en Puebla de México, pero no tuvo lugar el primer equipo y se marchó a Austria para realizar una prueba en LASK Linz.

Los números de Gustavo Herrera desde su llegada a Saprissa

Herrera jugó doce partidos con Saprissa (618 minutos) contando el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, pero no pudo anotar. Por dicha para Panamá y para el saprissismo, se le abrió el arco ante Ucrania y brindó dos asistencias en la derrota 3-2 contra Paraguay en el debut en el Mundial Sub-20.