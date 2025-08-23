A Vladimir Quesada le preguntaron si Saprissa necesita nuevos refuerzos y no lo dudó: “Hay carencias”

El regreso de Vladimir Quesada al banquillo del Deportivo Saprissa fue exactamente lo que la afición morada soñaba. En el inicio de su tercer ciclo como técnico del Monstruo, el histórico ídolo condujo a su equipo a una victoria contundente por 4-0 sobre un Sporting FC hundido en el fondo de la tabla del Apertura 2025.

Los goles de Ariel Rodríguez, un doblete de Gerson Torres y la definición en el cierre de Marvin Loría completaron una noche perfecta en Tibás, en la que el Saprissa mostró un rostro que no había aparecido en lo que iba de temporada bajo el mando de Paulo César Wanchope.

Vladimir Quesada le sube la vara al equipo

Quesada, artífice del tetracampeonato morado, ni siquiera tuvo tiempo de dirigir una sesión de entrenamiento antes de este debut triunfal. Aun así, el equipo se vio revitalizado y con hambre de protagonismo.

En conferencia de prensa, el entrenador no ocultó su satisfacción, pero también dejó claro que la exigencia debe seguir: “No esperen menos que lo que hoy vimos. Debemos mejorar y tenemos potencial para hacerlo. Exígannos, pero no dejen de apoyarnos como nos han apoyado todo este tiempo y como hoy se volvió a reflejar”, le dijo a la afición que colmó La Cueva.

¿Saprissa necesita más refuerzos?

Consultado sobre si estaba conforme con la plantilla o si Saprissa debía reforzarse, Quesada no titubeó: “Lo vamos a analizar con el cuerpo técnico y la Comisión Técnica. En estos momentos tenemos un gran grupo de apoyo encabezado por Erick (Lonnis), Enrique Rivers, Marco Herrera, Víctor Umaña y eso para mí es importantísimo.“

“Son personas con las que se puede hablar de fútbol, y sé que van a entender cuando toque el momento de hablar de las necesidades, o si creemos que hay carencias que mejorar, o necesitemos que vengan más jugadores a integrar el plantel. Para mí es importante que los muchachos estén bien”, sentenció el técnico del Monstruo, dejando abierta la posibilidad de sumar nuevas incorporaciones.

Por ahora, el mercado de fichajes ha traído a Tibás a Mauricio Villalobos, Newton Williams, Gustavo Herrera y Marco Escoe. No obstante, solo Villalobos ha mostrado estar a la altura de las exigencias.

Lo que se viene para Saprissa

Tras la goleada, Saprissa ahora tiene la mente puesta en un reto mayor: el duelo ante Motagua por la Copa Centroamericana. El partido, a disputarse el martes 26 de agosto a las 8:00 p.m. en Costa Rica, será decisivo. El Monstruo necesita ganar para avanzar a la siguiente fase.

Quesada fue tajante al respecto: “Ahora lo que sigue es sacar un partido muy importante el próximo martes. El partido más importante siempre es el que sigue, sonará trillado pero es la verdad”.