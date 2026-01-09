“Va a llegar”: José Giacone confirma el fichaje extranjero que Jafet Soto tanto buscaba para Herediano

Este lunes 9 de enero, la Unafut celebró su tradicional Media Day previo al inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica. En ese marco, las principales figuras de los diez equipos de la primera división atendieron a la prensa, y uno de los que dejó más tela para cortar fue José Giacone, flamante entrenador del Club Sport Herediano.

El técnico argentino, que regresó al banquillo rojiamarillo con el objetivo de ir en busca de la estrella 32 tras el doloroso fracaso en el Apertura 2025, confirmó una información que hasta ahora no había sido comunicada a través de los canales oficiales del club.

Giacone confirma un fichaje para Herediano

Se trata de la contratación de Fernando Lesme, quien durante la primera mitad de la temporada se consolidó como una de las grandes figuras de la Liga Promérica por su producción con el uniforme del Municipal Liberia.

Sin embargo, la llegada del delantero paraguayo no será inmediata. Lesme, uno de los grandes objetivos del presidente Jafet Soto desde el inicio del mercado de fichajes, aún tiene contrato vigente con los Coyotes. Por ese motivo, su desembarco en Heredia se concretará recién a mitad de año, una vez finalizado el Clausura.

“Sí, va a llegar, pero en junio. Es un gran delantero, tiene características de goleador, es un jugador de contextura alta y, como buen paraguayo, tiene buen juego aéreo. Me parece una gran contratación”, explicó Giacone, que viene de coronarse campeón en la primera división de Nicaragua con el Cacique Diriangén.

El recorrido de Lesme en Costa Rica

Fernando Lesme tuvo un gran Apertura 2025, en el que disputó 18 partidos y marcó cinco goles para Liberia. Anteriormente, en 2024, el espigado atacante ya había tenido una experiencia en el fútbol costarricense con Liga Deportiva Alajuelense, donde mostró condiciones interesantes pero no logró consolidarse bajo la dirección de Alexandre Guimarães: se fue de Alajuela tras anotar tres goles en 13 partidos.

Finalmente, Jafet Soto logró adelantarse a otros equipos interesados y asegurar la firma del paraguayo, aunque deberá esperar algunos meses para verlo vestido de rojo y amarillo.