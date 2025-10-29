“Volverán”: Thomas Christiansen reforzará a Panamá con dos figuras para dejar a Guatemala y El Salvador sin Mundial 2026

La Selección de Panamá depende de sí misma para clasificar de forma directa al Mundial 2026. Si doblega a sus dos últimos rivales de las Eliminatorias Concacaf: Guatemala y El Salvador, tendrá casi asegurado el primer lugar del Grupo A. Su gran piedra en el zapato podría ser Surinam, también líder con 6 puntos, si golea a los centroamericanos.

En noviembre, la primera parada de los dirigidos por Thomas Christiansen será el Estadio “El Trébol”, toda una novedad para los futbolistas canaleros. Con el fin de reconocerlo al detalle, el estratega se apersonó en la zona 7 de la capital chapina junto a su cuerpo técnico. Y el momento de la verdad llegará en casa, en el Rommel Fernández.

Después de realizar el trabajo de campo, Christiansen se ha abocado a definir a los convocados para la próxima fecha FIFA. Según confirmó el periodista Gino Lasso, la nómina saldrá la semana próxima, la integrarán 26 futbolistas y habrá novedades importantes con respecto a la ventana de octubre.

Los tres jugadores que regresarán a la Selección de Panamá

Lasso afirmó en el programa “El Marcador” que Christiansen volverá a convocar a uno de sus jugadores predilectos, Carlos Harvey. El mediocampista de 25 años está atravesando la etapa final de su recuperación en su club, Minnesota United, tras sufrir una lesión en los meniscos.

Además de Harvey, el ex Barcelona llamará a dos futbolistas que militan en Europa y no habían vuelto a jugar con Panamá desde la Copa Oro. Se trata de Edgardo Fariña, zaguero de FC Pari Nizhniy Novgorod (Rusia), y el delantero Eduardo Guerrero, con presente en Dinamo de Kiev (Ucrania).

Fariña sufrió una desgarro grado 2 del bíceps femoral derecho en el entrenamiento previo al cruce con Surinam. Recién volvió a sumar un puñado de minutos en el fútbol ruso este domingo, contra Baltika (0-0). Y en el partido siguiente, que finalizó en derrota 4-1 ante Rostov, ya fue titular.

Edgardo Fariña y Eduardo Guerrero volverán a la Selección de Panamá para la última fecha FIFA del año. (Fotos: Getty y Fepafut)

En cambio, Guerrero tuvo bastante rodaje con el Dinamo. Este miércoles, de hecho, le anotó un gol a uno de los grandes del país, Shakhtar Donetsk (2-1), para eliminarlo en los octavos de final de la Copa de Ucrania. Fue su quinto tanto del semestre en quince apariciones y brindó también una asistencia.