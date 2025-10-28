Jugó en Municipal, es referente de Panamá y despreció el Estadio El Trébol antes de visitar a Guatemala: “No me gustaba”

Guatemala y Panamá disputarán un partido trascendental en la reanudación de las Eliminatorias Concacaf. La selección que se marche del Estadio Manuel Felipe Carrera con los 3 puntos, dará un paso importante para quedarse con el liderato del Grupo A. Y por ende, con el boleto directo rumbo al Mundial 2026.

La gran novedad para noviembre es la habilitación de “El Trébol” por pedido de los futbolistas guatemaltecos, que no quieren jugar en la gramilla sintética del Cementos Progreso y conocen bien el reducto, pues la mayoría de ellos milita en la Liga Nacional. No es ese el caso de los canaleros, que jamás jugaron allí.

Además, a Luis Fernando Tena le gusta el clima hostil que se genera en la cancha de Municipal, el cual fue corroborado por un exfutbolista del club, Felipe Baloy, y mundialista con la Marea Roja en Rusia 2018. Aunque un compatriota suyo lo ve de forma diferente.

Panameño ex Municipal destroza el Estadio Manuel Felipe Carrera

Blas Pérez, goleador histórico de la Selección de Panamá, habló sobre el Estadio “El Trébol” con conocimiento de primera mano, ya que militó en los Rojos de 2017 a 2018. Y le quitó dramatismo a la importancia que podría tener a favor de Guatemala en la fecha FIFA de noviembre.

ver también Contrarreloj: Guatemala recibe exigencia de Concacaf que debe cumplir antes de enfrentar a Panamá y a Surinam

“Es pequeño el estadio, es muy pequeño. Las gradas son pequeñas, son 7 mil personas. Cuando me tocó jugar clásicos nacionales en Guatemala, la afición rival no podía entrar a tu estadio. Solamente los locales. Y cuando hubo una tregua ahí entre directivos y dijeron de llevar el partido al Mateo Flores, gigante, inmenso, llegaban 3 mil o 4 mil de cada lado, eran 8 mil en total”, dijo Pérez en el programa Somos La Sele.

Y luego cargó con todo contra el reducto de la zona 5: “La grama en lo personal a mí no me gustaba. Se podía jugar, claro. Me costó acostumbrarme, pero no me gusta, personalmente. No es como la que a ellos les gusta, porque antes que a Thomas Christiansen le debe gustar al jugador, de esas que corre bonito. Eso lo comenté, no se la van a poner (a la gramilla) a ras del piso“.

Publicidad

Publicidad

Autor de 15 goles en 39 partidos con la camiseta de Municipal, Blas Pérez apoyará a su patria el próximo jueves 13 de noviembre, cuando Panamá visite a Guatemala desde las 8:00 p.m. Luego, los canaleros cerrarán en casa contra El Salvador el martes 18.