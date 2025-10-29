Será una de las sorpresas de Thomas Christiansen con Panamá y dejó un gesto emotivo que no se olvidará en Europa

El delantero Eduardo Guerrero atraviesa un gran momento en su carrera y todo apunta a que será una de las apuestas de Thomas Christiansen para los compromisos de la Selección de Panamá en la próxima Fecha FIFA de noviembre, cuando los canaleros visiten a Guatemala y reciban a El Salvador, en busca del anhelado pase al Mundial 2026.

Guerrero, quien milita en el Dinamo de Kiev de Ucrania, ha tenido actuaciones destacadas que lo han vuelto a colocar en el radar del combinado nacional. Ante la falta de gol que ha aquejado a los panameños en los últimos partidos, la afición ha pedido con fuerza su regreso, y todo parece indicar que Christiansen escuchará el clamor popular y lo incluirá en la próxima convocatoria.

El atacante panameño reafirmó su buen momento en el reciente encuentro de la Copa de Ucrania, donde ingresó al minuto 74 y, tan solo cinco minutos después, marcó el gol del triunfo (2-1) frente al Shaktar Donetsk, demostrando su efectividad y olfato goleador. Ese tanto podría ser clave para que vuelva a vestirse de rojo con su selección.

El gran gesto de Eduardo Guerrero

Sin embargo, Eduardo Guerrero no solo destacó dentro del campo, sino también fuera de él. Al finalizar el partido, protagonizó un momento emotivo con un niño aficionado del Dinamo, quien, entre lágrimas, lo llamó desde la tribuna. Guerrero se acercó, le regaló su camisola y lo abrazó, un gesto que fue ampliamente aplaudido y que mostró el lado humano del delantero.

La conexión del panameño con la hinchada ucraniana y su rendimiento en el club reflejan su madurez futbolística y personal. En un entorno tan competitivo, ha sabido ganarse un lugar con trabajo, humildad y goles, valores que lo hacen un serio candidato para reforzar el ataque canalero.

En los próximos días, Thomas Christiansen dará a conocer la convocatoria oficial para los siguientes partidos de la Eliminatoria Mundialista, donde Guerrero podría figurar como una de las referencias de ataque. Su regreso significaría no solo una inyección de talento, sino también de esperanza para una Panamá que busca hacer historia y conseguir su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

