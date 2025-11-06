Contundente: Eduardo Guerrero no tarde en contestar a Thomas Christiansen luego que lo dejara fuera de la Selección de Panamá

El delantero panameño Eduardo Guerrero sigue demostrando su gran momento en el fútbol europeo al anotar en la goleada 6-0 del Dinamo Kiev sobre el Zrinjsk en la jornada 3 de la Conference League, resultado que impulsa al club ucraniano en la fase de liga del certamen continental. El atacante fue titular nuevamente y respondió con gol al minuto 56’, cuando selló el 3-0 parcial, confirmando su excelente estado de forma.

El rendimiento de Guerrero ha sido consistente en las últimas semanas, pues ya había marcado en la Copa de Ucrania antes de este compromiso europeo. Su capacidad goleadora y continuidad en el once titular del Dinamo Kiev lo convierten en uno de los panameños más destacados del momento, pero pese a ello, Thomas Christiansen decidió no convocarlo para los próximos partidos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

La ausencia del delantero en la lista de Panamá para enfrentar a Guatemala y El Salvador ha generado molestia y controversia entre los seguidores y la prensa deportiva del país canalero. Muchos consideran que el técnico español-danés ha cometido un error al dejar fuera a un jugador que atraviesa por su mejor momento futbolístico, justo cuando la selección necesita goles y contundencia.

Entre las voces más críticas se encuentra el periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, quien calificó a Christiansen como un “técnico incongruente” tras conocer la convocatoria. Domínguez cuestionó que el entrenador no haya valorado el rendimiento actual de Guerrero, especialmente cuando Panamá se juega su última oportunidad de mantenerse con vida en la Eliminatoria.

La polémica cobra mayor fuerza porque Panamá afrontará dos duelos cruciales: el 13 de noviembre ante Guatemala y el 18 contra El Salvador, compromisos donde los canaleros necesitan sumar de seis puntos para conservar opciones de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La falta de un referente ofensivo como Guerrero genera dudas sobre el potencial ofensivo del equipo.

Mientras tanto, Eduardo Guerrero sigue enfocado en su club, donde cada semana demuestra su calidad y efectividad frente al arco. Su exclusión de la selección nacional no solo reabre el debate sobre las decisiones de Christiansen, sino que también deja en evidencia la tensión interna que vive el fútbol panameño en el momento más crítico del proceso eliminatorio.