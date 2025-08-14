Legionarios de Panamá dan el salto en Europa que tanto esperaba la Selección Nacional y Thomas Christiansen

Tras quedar fuera en la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Champions League, los panameños Eduardo Guerrero y César Blackman ya conocen a sus rivales en la última etapa previa para acceder a la fase de grupos de la Europa League 2025-2026. Ambos afrontarán duelos exigentes en busca de redimirse tras el revés sufrido en el máximo torneo continental.

Guerrero y su Dynamo Kiev de Ucrania fueron eliminados por el Pafos FC de Chipre, pero tendrán la oportunidad de levantarse enfrentando al Maccabi Tel Aviv de Israel. La ida se disputará el jueves 21 de agosto y la vuelta será el 28 del mismo mes, en una serie que promete intensidad y que definirá si el club ucraniano continúa en la competencia europea.

Por su parte, Blackman y el Slovan Bratislava de Eslovaquia también quedaron fuera de la Champions tras caer ante el FC Kairat Almaty de Kazajistán. En esta ocasión, el reto será ante el Young Boys de Suiza, un equipo con experiencia reciente en fases de grupos europeas y que parte como uno de los rivales más duros del sorteo.

Un nuevo reto para Eduardo Guerrero y César Blackman

El formato de los playoffs de la Europa League se disputa a doble partido, con ida y vuelta, avanzando el equipo que sume más goles en el global. Si la igualdad persiste, se recurrirá a la prórroga y, de ser necesario, a la tanda de penales según el reglamento de la UEFA. Esto hace que cada gol sea determinante, especialmente en condición de visitante.

Ambos panameños llegan con la motivación de alcanzar una fase de grupos europea, lo que supondría no solo un logro personal, sino también una vitrina para el fútbol de Panamá. Guerrero buscará aportar su velocidad y capacidad de definición, mientras que Blackman intentará consolidar su solidez defensiva en un escenario de alta exigencia.

El 21 y 28 de agosto serán fechas decisivas para estos dos representantes canaleros. Sus actuaciones no solo determinarán el futuro de Dynamo Kiev y Slovan Bratislava en Europa, sino que también podrían abrirles nuevas oportunidades en el radar internacional si logran destacar en esta etapa crucial.