Sufre Bolillo Gómez: El Salvador perdería a esta figura para jugarse ante Surinam y Panamá la clasificación al Mundial 2026

La Selección de El Salvador no tiene margen de error. Aunque marcha última en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, con apenas tres puntos, todavía tiene chances matemáticas de clasificar al Mundial 2026. Deberá ganarle a Surinam y Panamá fuera de casa, pero también depende de resultados ajenos.

Con la ilusión todavía latente de regresar a una cita mundialista más de cuatro décadas después, los futbolistas convocados de la Primera División se pondrán a las órdenes de Hernán “Bolillo” Gómez en el microciclo de preparación que iniciará el domingo 2 de noviembre.

“Van a ser más los jugadores de la liga local, como siempre. Son los que han trabajado y hay algunos de afuera que nos han gustado, que también van a venir”, le dijo Gómez al periodista Christian Peñate. Y adelantó con respecto a los legionarios que “no va a haber novedades” en la próxima nómina.

¿Cuál es la figura que perdería La Selecta para la fecha FIFA de noviembre?

Consultado por la situación de Christian Martínez, quien no volvió a jugar en su equipo, AD San Carlos, después de sufrir un fuerte golpe en su pierna en la derrota 1-0 de El Salvador frente a Panamá que lo marginó del cruce con Guatemala, el entrenador colombiano se mostró poco optimista.

“Todavía está en recuperación. Pues ahí hemos hablado (para saber si llega) y ojalá así sea, pero está en recuperación”, mencionó, con una pronunciada expresión facial de lamento. Para “Bolillo” Gómez, el mediocampista de 31 años es una pieza importante por su “buen nivel en Costa Rica, que es el mejor fútbol de Centroamérica”, aseveró tiempo atrás.

De hecho, a principios de octubre, el seleccionador nacional viajó con su cuerpo técnico a territorio tico para observar a Martínez en el encuentro que los sancarleños perdieron 2-0 con Liberia. El detalle es que no pudo completarlo: una molestia física lo obligó a abandonar la cancha al minuto 12.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección de El Salvador?

La Selecta volverá a jugar el jueves 13 de noviembre, cuando visite a Surinam en el Estadio Franklin Essed de Paramaribo por la anteúltima jornada del Grupo A de las Eliminatorias al Mundial 2026. El martes 18, cerrará su participación contra Panamá.