Único en Centroamérica: el mensaje de FIFA para Panamá luego de lograr la clasificación al Mundial 2026

Panamá estará en el Mundial 2026 y así lo comunicó la FIFA después de derrotar a El Salvador.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Los Canaleros estarán en la próxima Copa del Mundo.
La Selección de Panamá se clasificó al Mundial 2026. Los Canaleros derrotaron a El Salvador por 3-0 y aprovecharon la derrota de Surinam en Guatemala para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A. De esta manera, estarán en la próxima Copa del Mundo.

Sorpresivamente, Panamá será el único representante de Centroamérica. Tanto Costa Rica como Honduras se quedaron fuera en la última jornada. Empataron sin goles y fueron superados por Haití que, al igual que los panameños, jugará un Mundial por segunda vez en su historia.

Además, Nicaragua finalizó en la última posición del Grupo C y Guatemala no pasó del tercer puesto en su grupo, dándole igualmente una gran ayuda por haber derrotado al equipo surinamés, que si ganaba podía dejar a Panamá en el repechaje.

El mensaje de la FIFA por la clasificación de Panamá al Mundial 2026

Después de lo que fue el triunfo contundente de Panamá, la FIFA se manifestó y le envió un mensaje a los dirigidos por Thomas Christiansen. “¡Panamá jugará la Copa Mundial FIFA por segunda vez en su historia!“, escribió en su cuenta oficial el ente internacional del fútbol.

Además de la clasificación de Panamá, Christiansen logró sacarse la espina que tenía por no haber estado en Qatar 2022, algo que demostró cuando finalizó el encuentro tras romper en llanto. El estratega danés dirigirá su primera Copa del Mundo.

Ahora, con Panamá ya clasificada, deberá aguardar por el bombo en el que estará el próximo año. Estos se determinarán por el Ranking FIFA de selecciones del mes de noviembre. Los Canaleros están muy bien ubicados y podrían salvarse de enfrentarse a algunas selecciones poderosas.

