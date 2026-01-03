Equipo de élite: Orlando Mosquera sorprende a Panamá con la noticia que Thomas Christiansen necesitaba rumbo al Mundial 2026

Panamá se dispone a encarar el recién comenzado año de la mejor forma. Luego de lograr el objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, la preparación será más que minuciosa. Nadie quiere quedarse fuera de la máxima competencia.

Thomas Christiansen analiza el rendimiento de todas sus figuras, a las que va a ubicar o no en su convocatoria. Entre los nombres más importantes, se encuentra el de Orlando Mosquera. Acaba de dar un gran salto en su carrera profesional.

Mosquera entró en un equipo de élite, en el que comparte lugar con estrellas de renombre internacional. Esto se debe al gran rendimiento que mantuvo en la última temporada. Está junto al mismísimo Lionel Andrés Messi, por ejemplo.

Orlando Mosquera sorprende a Panamá y se mete en un equipo de la élite mundial

El sitio Sofascore lanzó su 11 ideal de hispanoamericanos que juegan en ligas por fuera de Latinoamérica. Para armarlo, se basó en el rendimiento de la temporada 2025 que tuvo cada futbolista, en consideración del puntaje obtenido por esta.

Orlando Mosquera aparece como arquero, en representación del Al-Fayha de la Saudí Pro League. El arquero de Panamá lleva 12 partidos disputados, dentro de los que recibió un total de 13 goles. Su calificación absoluta es de 7.15 puntos.

Orlando Mosquera sorprende a Panamá: entre las grandes estrellas del 2025 (Sofascore).

Valverde, Otamendi, Hincapié, López; Paz, Pereyra, Romero Gamarra; Messi, Suárez y Ojeda acompañan al portero panameño en la alineación ideal. Lionel Andrés Messi lidera las puntuaciones con un total de 8.32 en Inter Miami CF.