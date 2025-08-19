Alajuelense descartó como fichaje al 9 del que habla toda Centroamérica: “Era indisciplinado y rebelde”

En el fútbol centroamericano no dejan de surgir historias llamativas en el mercado de fichajes, y una de ellas involucra a un delantero que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Su nombre sonaba con fuerza para reforzar a Liga Deportiva Alajuelense, pero finalmente ha quedado descartado.

¿A cuál 9 del que se habla en toda Centroamérica descartó Alajuelense?

El periodista Kevin Jiménez reveló que Liga Deportiva Alajuelense estuvo interesado en Everardo Rose, delantero del Plaza Amador, pero finalmente el club lo descartó como opción.

Según explicó, aunque preguntaron por él, las pretensiones de su equipo son venderlo al exterior, lo que complicó cualquier posibilidad de negociación con los manudos.

“A mí me dicen que ya la Liga está trabajando fuertemente en un nueve y que ya hay un elegido, pero no me quisieron soltar el nombre. No es Renzo Carballo (como decían en Nicaragua), también preguntaron por Everardo Rose (Plaza Amador) pero tienen pretensiones de venderlo al exterior“, comentó Kevin Jiménez en Seguimos.

Lo que transformó a Everardo Rose

Everardo Rose confesó que la paternidad ha marcado un antes y un después en su vida, transformando por completo su mentalidad. El delantero reconoció que en el pasado fue indisciplinado y rebelde, creyendo que con el fútbol le bastaba para salir adelante, pero aseguró que hoy, gracias a las lecciones aprendidas y los errores cometidos, ha logrado crecer y madurar tanto en lo personal como en lo profesional.

“Ser padre ahora me ha cambiado demasiado la vida. Sobre todo en mentalidad. El Everardo Rouse de antes era indisciplinado y rebelde, porque sentía que con el fútbol eso me alcanzaba para todo en la vida. Pero todos los errores ahora me han hecho cambiar para bien“, comentó el atacante Rose en una entrevista para Fuera de Cancha.

Los números de Everardo Rose en la temporada 2025

Everardo Rose ha tenido un 2025 bastante activo en el fútbol panameño, sumando 17 apariciones oficiales entre la Liga Panameña Apertura, los playoffs y el inicio del Clausura. En ese período logró anotar 6 goles y aportar 2 asistencias, consolidándose como un jugador con peso ofensivo para su equipo.

Sus números reflejan regularidad, ya que disputó más de 1.300 minutos en la temporada, mostrando capacidad para mantenerse en el once y aportar tanto en fase regular como en instancias decisivas. Con estas estadísticas, Rouse se perfila como una pieza importante dentro del campeonato local.