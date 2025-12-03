Ni Saprissa ni Alajuelense: Everardo Rose deja atrás Plaza Amador y consigue nuevo equipo lejos de Panamá

El delantero Everardo Rose se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del fútbol centroamericano, gracias a su sobresaliente actuación en la Concacaf Copa Centroamericana, donde firmó cuatro goles fundamentales para que su equipo alcanzara los cuartos de final. Su impacto no se detuvo ahí, pues también fue pieza clave para que el Plaza Amador conquistara el título de la Liga Panameña de Fútbol, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes de la región.

El buen momento de Rose también le abrió las puertas de la Selección Nacional de Panamá, donde debutó en septiembre. Sin embargo, su estreno fue breve y agridulce: apenas cinco minutos en cancha antes de que el técnico Thomas Christiansen dejara de convocarlo. Una situación que sorprendió a muchos, considerando el nivel que el delantero venía mostrando en competiciones internacionales y en la liga local.

Varios equipos querían a Everardo Rose

El nombre de Everardo Rose comenzó a sonar con fuerza en el mercado y, según diversos reportes, el Motagua de Honduras lo tenía en la mira como uno de los objetivos prioritarios para el próximo torneo, otros que también preguntaron fueron Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense.

Aunque Plaza Amador lo tenia claro y su objetivo era que el goleador saliera de Centroamérica, es por eso que esperó una oferta de afuera del itsmo y esa fue de Sudamerica, tal como se había adelantado desde hace unos días.

Rose rumbo a Ecuador

Distintas fuentes han dado a conocer que Everardo Rose ha llegado a un acuerdo para unirse a la Universidad Católica de Ecuador, siendo así parte de los canaleros que han estado en dicho club como Azarías Londoño y José Fajardo, anteriormente estuvo Ismael Díaz.