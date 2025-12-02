Primero lo quiso Saprissa, después Alajuelense intentó ficharlo y ahora el goleador ya decidió su futuro: “Se puede decir”

El destino de uno de los delanteros más codiciados del mercado centroamericano parece estar sellado. Tanto Deportivo Saprissa como la Liga Deportiva Alajuelense se interesaron en él, pero su alto valor terminó privando a ambos de poder ficharlo.

¿Quién es el delantero que anunció su salida?

Se trata de Everardo Rose, la figura goleadora del Plaza Amador de Panamá, fue objeto de una intensa puja que involucró a los dos clubes más grandes de Costa Rica, pero finalmente ha tomado una decisión clara sobre el próximo paso en su carrera.

Durante el mercado de fichajes anterior, el nombre de Rose resonó con fuerza en la Primera División tica. Ambas escuadras, tanto morados como rojinegros, intentaron hacerse con sus servicios. Sin embargo, el alto costo de la ficha impuesto por el club panameño frustró cualquier transferencia, obligando al futbolista a permanecer en Plaza Amador.

El ciclo panameño termina tras el campeonato

Ahora, tras salir campeón con su equipo, el propio Rose confirmó lo que era un secreto a voces. En una entrevista con COS Panamá, el atacante dio un claro adelanto sobre sus planes futuros, cerrando definitivamente las puertas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con la contundencia de un gol, Everardo Rose anunció que se aleja de Panamá y sentenció su futuro: “Cerré mi ciclo en LPF, se puede decir que sí. De esta manera que fue la mejor. Esperemos que haga algo bueno en el extranjero si tiene que salir”, afirmó el delantero.

La declaración apunta directamente a una salida internacional, lo que pone en duda el fin a la novela de llegada al fútbol costarricense, al menos por ahora. Con esta decisión, el delantero busca dar el salto al exterior, dejando atrás su gran paso por la liga panameña.

