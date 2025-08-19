Mientras le busca reemplazante a Jonathan Moya, Machillo Ramírez tomó una decisión con el futuro de Joel Campbell en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez anunció oficialmente la salida de Jonathan Moya, quien finalizó su vínculo con el club para iniciar una nueva etapa en el extranjero. Y sobre este escenario el nombre de Joel Campbell entró en acción.

De esta manera la institución rojinegra agradeció a Jonathan Moya por su entrega y profesionalismo durante su paso por la Liga, deseándole muchos éxitos en el nuevo reto internacional que afrontará en su carrera.

La decisión del Machillo Ramírez con Joel Campbell en Alajuelense

Joel Campbell finalmente será parte de la delegación de Liga Deportiva Alajuelense que viajará a El Salvador para enfrentar al Alianza FC, en un duelo determinante de la Copa Centroamericana 2025.

El atacante rojinegro logró recuperarse a tiempo de un desgarro grado uno. Salvo algún contratiempo, estará disponible para un compromiso que puede definir el segundo clasificado del grupo, donde Plaza Amador lidera, mientras que Antigua y Managua ya quedaron sin chances.

Joel Campbell – Liga Deportiva Alajuelense

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Alianza por Copa Centroamericana?

El compromiso entre Alianza FC y Liga Deportiva Alajuelense por la Copa Centroamericana de Concacaf se disputará este jueves 21 de agosto a las 8:00 p.m. (hora local) desde el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.

Dicho encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos y será determinante en las aspiraciones de ambos equipos por clasificar a la siguiente ronda.