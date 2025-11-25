“Todo va a cambiar”: Botafogo toma una drástica decisión con Kadir Barría que asombra a Panamá

Kadir Barría tuvo una meteórica irrupción en el fútbol brasilero. En cuestión de semanas, marcó cinco goles la Sub-20 de Botafogo y se ganó una oportunidad en el primer equipo que no desperdició, pues en su segundo juego oficial anotó un doblete para darle un agónico triunfo 3-2 al Fogão sobre Sport Recife en la fecha 34 del Brasileirao.

El potente delantero de 18 años, que podría ser convocado por Thomas Christiansen a la Selección de Panamá en la próxima fecha FIFA, está bien visto por su entrenador, el italiano Davide Ancelotti, y desde el club ya se mueven para asegurar su continuidad a futuro.

¿Qué decisión tomó Botafogo con Kadir Barría?

En los últimos días, la cláusula de salida de Kadir Barría estuvo en agenda cuando medios de Brasil revelaron que ascendió a 57 millones de dólares. A mitad de año, ni bien firmó su contrato hasta 2027, afirmaron que la misma era de $20 millones para el mercado nacional y $30 millones para los equipos del extranjero.

ver también Kadir Barría envía mensaje a Thomas Christiansen a pocos días de la clasificación de Panamá al Mundial 2026

A aclarar el asunto salió Irving Barría, padre del juvenil: “Ahora mismo, con la agencia yo tengo relación, ellos están peleando ese número. Eso no se ha concretado, pero sí se va a subir el sueldo de Kadir y también la cláusula va a cambiar, porque 5 o 10 millones los paga cualquier equipo en Brasil. Todo va a cambiar“, afirmó en el programa El Desmaque.

“Ya se queda en el primer equipo, gracias a Dios”, concluyó. El ex Atlético Nacional tendrá su contrato profesional con Botafogo y empezará a adquirir un estatus que, contrario a lo que se cree, lo pondrá en el radar de otros clubes.

Kadir Barría ya hizo historia en Brasil

Tras sus dos goles ante Sport Recife, según informó el sitio de estadísticas brasileño o Gol, Barría se convirtió en el jugador extranjero más joven en anotar en la historia del Brasileirao con 18 años, 4 meses y 14 días.

Publicidad

Publicidad

Además, fue elegido como el MVP del encuentro por Botafogo en una noche redonda donde su país clasificó al Mundial 2026. “Su sueño es jugar para Panamá, cantar su himno, vestir los colores”, dijo su padre en medio de los rumores sobre su posible nacionalización para Brasil.