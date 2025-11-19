Es tendencia:
Panamá

Mientras Panamá clasificaba al Mundial 2026, Kadir Barría hizo historia con un doblete en Botafogo y revoluciona a Brasil: “Estrella”

Kadir Barría volvió a demostrar con Botafogo por qué es la gran joya de Panamá.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Kadir Barría hizo historia con un doblete en Botafogo y revoluciona a Brasil: "Estrella"
Kadir Barría hizo historia con un doblete en Botafogo y revoluciona a Brasil: "Estrella"

Este martes 18 de noviembre fue un día especial para el fútbol canalero. Por un lado, la Selección de Panamá clasificó de forma directa al Mundial 2026, el segundo de su historia, tras golear 3-0 a El Salvador en el cierre de las Eliminatorias. Y casi en simultáneo, el juvenil Kadir Barría anotó un doblete para sellar la victoria 3-2 de Botafogo sobre Sport Recife.

Barría consigue lo que ningún panameño pudo en Brasil

Al minuto 58, adentrándose en el área para cruzar su remate, y al 90’+5, con un derechazo al ángulo, Barría hizo sus primeros goles con el Fogão —con el Sub-20 lleva cinco—, erigiéndose como el segundo canalero de la historia en anotar en el Brasileirão después del ex zaguero Felipe Baloy (Gremio), según datos del periodista Lendro Correia, quien lo catalogó como una “estrella”.

Tras el pitazo final, el ariete de 19 años recibió la ovación de los aficionados, fue elegido como el MVP del partido y habló con la prensa, mientras la Marea Roja le iba ganando por la mínima a El Salvador. “Estaba un poco ansioso por ver el resultado. Es muy emocionante la verdad que Panamá vaya ganando y vaya para el Mundial. Me llena mucho de alegría”, le dijo a un periodista de Amazon Prime.

A pesar de mi edad, yo acompaño a Panamá mucho, con mi padrino (Luis Tejada) que era una leyenda allá. Ahora, cuando salga de aquí, voy a ver el juego, celebrar con mi familia, llamar a mi padre y a mi madre, que deben estar llorando, emocionados”, concluyó Barría, quien antes del duelo con Recife había acumulado nada más que 9 minutos. Ahora, suma 60′.

Los dirigidos por David Ancelotti volverán a jugar el sábado 22 de noviembre, contra Gremio, a las 5:30 p.m. de Panamá. Y el ex Atlético Nacional se ganó todas las fichas tener acción nuevamente con Botafogo.

