Kadir Barría envía mensaje a Thomas Christiansen a pocos días de la clasificación de Panamá al Mundial 2026

El Botafogo consiguió una importante victoria por 3-2 ante Gremio en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en un duelo correspondiente a la jornada 35 de la Serie A del Brasileirao. El panameño Kadir Barría volvió a aparecer como titular y formó parte del triunfo que mantiene al conjunto carioca firme en la lucha por puestos internacionales.

Con este resultado, el Botafogo se mantiene en la quinta posición del campeonato con 58 puntos, a falta de tres fechas para el cierre del torneo. Los goles del triunfo fueron obra de Cuiabano, Arthur y Fernando Marçal, mientras que André Henrique y Carlos Vinicius descontaron para los visitantes, que pelean por escapar de la zona baja.

Kadir Barría sigue siendo figura en Botafogo

En cuanto al rendimiento individual, Barría disputó 55 minutos, en los que dejó números interesantes. Registró un remate, completó 5 de 7 pases (71%), con 3 de 5 en campo rival (60%) y 2 de 2 en campo propio (100%), además de sumar 15 toques, 2 controles fallidos, 1 falta recibida y 4 pérdidas de posesión.

Defensivamente, el panameño también aportó. Ganó 2 de 3 entradas, logró 1 recuperación, venció en 3 de 4 duelos terrestres, triunfó en 1 de 2 duelos aéreos y cometió 1 falta, mostrando agresividad y lectura de juego en un partido de alta exigencia ante un rival histórico del fútbol brasileño.

Este encuentro significó el regreso del joven defensor a la actividad con su club, días después de que Panamá lograra su histórica clasificación al Mundial 2026. Aunque Thomas Christiansen no lo convocó para los últimos compromisos de la Eliminatoria Mundialista, su aparición en el Brasileirao llamó la atención.

Entre periodistas y aficionados crece la expectativa de que Kadir Barría pueda ser considerado dentro del proceso mundialista rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.

