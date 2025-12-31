Desde Honduras: Diego Vásquez no pierde el tiempo y comienza a reforzar a Real Estelí

Diego Martín Vásquez ya tomó oficialmente el mando de Real Estelí FC de Nicaragua, dejando atrás su breve y efímero paso por Deportivo Marquense de Guatemala. El estratega argentino-hondureño inicia una nueva etapa con el llamado Tren del Norte, con el objetivo claro de mantener al club en la élite y pelear por los principales títulos del fútbol nicaragüense.

Tras asumir el cargo, Vásquez no perdió tiempo y comenzó a estructurar su proyecto deportivo, arrancando por la conformación de su cuerpo técnico, una pieza clave en su modelo de trabajo. La idea es rodearse de personas de confianza que conozcan su metodología y puedan potenciar el rendimiento del plantel desde el primer día.

En ese sentido, el técnico confirmó la llegada de los hondureños Jair Aguilar y Fernando Banegas, quienes acompañarán a Vásquez en el banquillo de Real Estelí FC. Aguilar asumirá el rol de preparador físico, mientras que Banegas se desempeñará como asistente técnico, fortaleciendo el staff del conjunto rojiblanco.

Jair Aguilar cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol centroamericano, destacando su exitoso paso por el Club Motagua, donde fue campeón de Liga Nacional precisamente bajo la dirección de Diego Vásquez. Su experiencia será clave para elevar el nivel físico del equipo y sostener la intensidad que caracteriza al fútbol esteliano.

Por su parte, Fernando Banegas aporta conocimiento táctico y recorrido en distintos proyectos. Ha trabajado con clubes como Lobos de la UPN y ha formado parte de selecciones menores de Honduras, además de acompañar a Vásquez en otros procesos, consolidando una relación profesional basada en la confianza y el trabajo conjunto.

Con este cuerpo técnico, Real Estelí apuesta por un proyecto sólido y ambicioso, confiando en la experiencia y liderazgo de Diego Martín Vásquez para seguir siendo protagonista en la Liga Primera de Nicaragua y trascender a nivel regional. El reto está planteado y el Tren del Norte ya comenzó a moverse bajo una nueva dirección.

