Contacto desde la Premier League: Kadir Barría sorprende a Panamá con el interés que recibió tras su doblete en Botafogo

Kadir Barría anotó un doblete y se convirtió en la figura del Botafogo durante el triunfo por 3-2 ante Sport Recife por la jornada 34 del Brasileirão. Fueron estas sus primeras dos anotaciones con el equipo mayor, aunque lleva cinco marcadas en el Sub-20.

Esto transformó a Barría en el segundo panameño de la historia en anotar por un juego del Brasileirão, después del ex zaguero Felipe Baloy, quien lo logró con los colores de Gremio. Periodistas ya lo catalogan de estrella, como Leandro Correia.

Su vínculo con el delantero Igor Jesús, quien milita en el Nottingham Forest de la Premier League, sumó un nuevo capítulo después de su tremenda actuación. Cuando compartieron equipo, forjaron una relación de amistad que se mantiene aún en la distancia. Una videollamada acortó la cantidad de kilómetros.

El interés de Igor Jesús por Kadir Barría desde la Premier League: amistad y llamada

En cuanto llegó a vestidores, luego de su magnífica presentación con el equipo de Botafogo, Kadir Barría no hizo más que tomar su teléfono celular para poder comunicarse con Igor Jesús, figura para la conquista de la Libertadores 2024.

“Cuando llegué a Brasil en 2024, Botafogo había ganado todo y lo admiraba profundamente. Antes de cada partido, veía un video suyo. Cómo controlaba el balón, cómo lo colocaba. Después del partido me llamó para felicitarme. Fue muy emotivo porque es mi ídolo”, comentó Barría a la prensa acerca de la llamada.

Actualmente, el hombre nacido en 2001 defiende los colores del Nottingham Forest que se encuentra en el puesto 19 de la Premier League. Jugó 10 de 11 partidos posibles, en los que no logró convertir goles ni otorgar asistencias.

Panamá clasificó al Mundial 2026 el mismo día que Barría hizo historia en Brasil

Kadir Barría no solamente festejó su doblete. El mismo día, Panamá logró sellar su boleto para el Mundial 2026, después de golear a El Salvador por 3-0, con la ayuda de Guatemala. Los chapines bajaron a Surinam al derrotarlo por 3-1.