¿Lamine Yamal o Dembélé? Thomas Christiansen y Aníbal Godoy coincidieron con su voto en los premios The Best 2025

Thomas Christiansen y Aníbal Godoy coincidieron en sus votos para el premio The Best de la FIFA.

© RRSSThomas Christiansen y Aníbal Godoy votaron en los premios The Best de la FIFA.

Thomas Christiansen y Aníbal Godoy participaron con sus votos para los premios The Best 2025. Recientemente, se entregaron los galardones para distinguir a las figuras de la temporada. Los electores canaleros coincidieron en sus selecciones.

Para esta edición de los premios entregados por la FIFA, la principal duda pasaba por los posibles liderazgos de Ousmane Dembélé o Lamine Yamal. Finalmente, el crack francés se quedó con el galardón máximo. Continúa así su año de ensueño.

Dembélé ya tenía embolsado el Balón de Oro que entrega la prestigiosa revista France Football. Fue el más votado en los cuatro grupos. Tanto periodistas como capitanes de selecciones nacionales, periodistas y aficionados coincidieron en él.

Thomas Christiansen y Aníbal Godoy coincidieron: Ousmane Dembelé superó a Lamine Yamal

Los canaleros no fueron la excepción. Tanto Thomas Christiansen como Aníbal Godoy resaltaron con su voto el gran año de Ousmane Dembélé, al que dieron como líder del podio. Lo posicionaron por encima del español Lamine Yamal.

Yamal también recibió la atención de ambos. Christiansen lo colocó la tercera de las ubicaciones, mientras que Godoy lo dejó segundo. De esta manera, el crack del París Saint-Germain pudo quedarse con la mayoría otorgada por Panamá.

Dembélé tuvo una temporada increíble para el 2024-25. Junto al resto del plantel del PSG, consiguió la Ligue 1, la Copa de Francia y la UEFA Champions League, en 53 participaciones oficiales, para las cuales marcó 35 goles y dio 16 asistencias.

Los votos de Panamá para la gala 2024-25 de los premios The Best de la FIFA

