Thomas Christiansen da las posibilidades que hay de convocar a Kadir Barría a la Selección de Panamá para el Mundial 2026

La Selección de Panamá vive un momento histórico tras asegurar su clasificación al Mundial 2026, y con ello comienzan las especulaciones sobre la lista definitiva que presentará el técnico Thomas Christiansen. Entre los nombres que más resuenan destaca el del mediocampista Kadir Barría, una de las grandes promesas del fútbol canalero.

ver también Lo celebra Christiansen: Panamá recibe gran noticia por parte de Concacaf que no sienta bien en el resto de Centroamérica

Barría, quien actualmente juega en el Botafogo de Brasil, atraviesa un período de gran crecimiento. El volante no solo se ha convertido en titular, sino también en una pieza clave dentro del club carioca, lo que ha despertado el deseo de la afición panameña de verlo representando al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Thomas Christiansen habla de Kadir Barría

En una entrevista concedida a Ser TV, Christiansen habló sobre la clasificación mundialista, pero también fue consultado específicamente por el rendimiento y las posibilidades de Barría. El entrenador no dudó en elogiar al joven futbolista y dejó claro que está bajo seguimiento constante del cuerpo técnico. “Este jugador es joven, talentoso y está despuntando en el fútbol brasileño, ya lo tenemos visto y le hacemos un seguimiento”, comentó.

Christiansen también explicó cómo funciona el proceso de selección previo al Mundial, recordando que existe una prelista mucho más amplia de jugadores. “La lista para el mundial es de 26 jugadores, pero nosotros hemos trabajado con listas de 50 futbolistas, que pueden entrar o salir por distintas circunstancias, y él está”, sentenció.

El técnico reiteró que, aunque el talento de Barría es evidente, deberá continuar con su desarrollo para asegurar un cupo. “Él tiene que seguir un proceso, una evolución, y si continúa despuntando en su equipo, jugando todos los partidos, es un jugador que vamos a tener en cuenta”, afirmó Christiansen.

ver también FIFA lo hace oficial: Thomas Christiansen recibe la confirmación que le da una gran ventaja a Panamá en el Mundial 2026

Con estas declaraciones, el panorama queda claro: Kadir Barría está en la órbita de la selección y sus opciones de llegar al Mundial 2026 dependerán de mantener su alto nivel en Brasil. Los aficionados panameños, mientras tanto, seguirán muy de cerca su evolución esperando verlo vestido de rojo en la cita mundialista.

Publicidad