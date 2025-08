Vale 30 millones de dólares y ya firmó contrato: la joya de Panamá que sorprende a todos en el mercado de fichajes

Panamá goza de un momento superlativo a nivel futbolístico que permite soñar con la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. El trabajo realizado es el que esperan las autoridades, aunque los últimos resultados no acompañaron.

La temprana eliminación en la Copa Oro 2025 significó un duro golpe para todos los integrantes de la plantilla dirigida por Thomas Christiansen. Rápidamente, la mira se enfocó en la compleja tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si bien no hacen falta goleadores, no pasa un solo día en que los canaleros no le dediquen pensamientos a la memoria de Luis Tejada, máximo anotador histórico de la Selección Nacional junto a Blas Pérez. El plantel quiere honrar su carrera.

La clasificación a la máxima cita serviría para eso, aunque un joven panameño aún mantiene su nombre en lo más alto. Se trata de Kadir Barría, familiar directo del Matador. Este joven delantero de 18 años logró hacer historia internacional.

Panamá se sorprende: Kadir Barría firmó con Botafogo y vale 30 millones de dólares

Kadir Barría es una de las más grandes promesas que tiene Panamá en divisiones juveniles. Recientemente, después de una serie de pruebas, se conoció que viajó a Brasil para firmar su contrato con el Botafogo. Además, se transformó en récord.

Según informó el periodista Pedro Gomes, Barría firmó con los de Río de Janeiro por las próximas tres temporadas. La rúbrica incluye un blindaje histórico para el fútbol canalero, debido a que jamás se vio en un primer fichaje. Menos tan joven.

“José Kadir firmó con Botafogo por 3 años, hasta julio de 2028. Delantero nacido en Panamá, tiene una clausula de $20 millones para este mercado nacional y 30 millones de dólares para el mercado internacional. Jugará en la categoría sub-20, pero ya ha fichado como profesional”, señaló Gomes en un informe reciente.

Ligado familiarmente al difunto goleador Luis Tejada, parece llevar el talento en su sangre. Uno de sus familiares más cercano le reveló a COS la alegría del chico por lo logrado: “Está muy contento, se lo ganó porque trabajó muy duro en Brasil“.