“Estoy preparado”: Kadir Barría envía mensaje contundente a Thomas Christiansen con miras al Mundial 2026

La Selección de Panamá vive semanas de análisis y presión interna, mientras el entrenador Thomas Christiansen se acerca a la decisión más compleja de su proceso: definir la convocatoria para la Copa del Mundo 2026. Entre las exigencias de la afición y el buen momento de varios futbolistas en el exterior, uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Kadir Barría, defensor del Botafogo de Brasil.

El juvenil panameño, que se ha consolidado en el conjunto albinegro, continúa sin recibir una convocatoria oficial por parte de Christiansen. Sin embargo, Barría no esconde su ilusión. En declaraciones recientes, dejó clara su disposición para vestir la camiseta canalera, reafirmando que se siente listo para competir en cualquier escenario. “Es un sueño y una meta para mí, nunca he estado en un proceso de selección y es un sueño apoyar al equipo en cualquier circunstancia”, dijo a COS.

Kadir Barría envía mensaje a Thomas Christiansen

Barría añadió que tanto su presente en Brasil como su crecimiento profesional lo preparan para este reto. “Botafogo me ha preparado mental y físicamente, y si el profesor me quiere y me lleva, estoy listo”, afirmó, mostrando plena confianza en su madurez deportiva pese a su corta edad. Sus palabras resonaron entre los aficionados, que piden que se le dé una oportunidad en el próximo ciclo de preparación.

El defensor también reveló que hasta el momento no ha habido contacto formal con el cuerpo técnico. “Nadie ha platicado conmigo, pero si se me da la oportunidad estoy preparado para afrontarlo. En Panamá hay jugadores muy grandes y hay que respetar eso, pero si se me da, estoy listo”, remató Barría, consciente de la alta competencia por un cupo mundialista.

Según fuentes cercanas al proceso, Barría aparece entre los jugadores considerados en una lista preliminar que maneja Christiansen. No obstante, la decisión final dependerá de la evolución del futbolista en los próximos meses, especialmente si mantiene —o incluso eleva— el nivel futbolístico que ha mostrado en el Brasileirao.

Mientras Panamá se prepara para su segunda participación en una Copa del Mundo, Christiansen deberá equilibrar experiencia, proyección y actualidad para conformar un grupo competitivo. En esa ecuación, Kadir Barría se perfila como una de las posibles apuestas a futuro… siempre y cuando el técnico abra la puerta.

