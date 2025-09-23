Dely Valdés sorprendió a Panamá al responder por qué no citó a Kadir Barría y Mijahir Jiménez al Mundial Sub-20: “No son jugadores…”

Panamá ya conoce a los veintiún futbolistas que representarán al país en el séptimo Mundial Sub-20 de su historia. Esta edición se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile, donde la selección medirá fuerzas ante Corea del Sur, Paraguay y Ucrania con el objetivo de quedar entre los dos mejores del Grupo B.

Uno de los principales señalamientos al entrenador, Jorge Dely Valdés, radica en la exclusión de futbolistas como Kadir Barría, de buen momento goleador con la U-20 de Botafogo, o Mihajir Jiménez, quien llegó a 20 tantos en 23 partidos este año, contando lo hecho en Plaza Amador y New York Red Bulls II.

Ambos, claro está, se perderán la cita máxima de la categoría, al igual que los descartados por el entrenador de 58 años con respecto a los jugadores que formaron parte del último campamento en suelo chileno: Raheen Cuello (Alajuelense), Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (Chorrillo).

¿Por qué Dely Valdés no convocó a Kadir Barría o Mijahir Jiménez a la Sub-20?

Consultado por los casos de Kadir Barría y Mijahir Jiménez una entrevista para COS, Jorge Dely Valdés fue tajante: “No, no (hubo acercamiento con ellos). Porque no son jugadores que han estado en el proceso con nosotros”.

“Creo que Mijhair solamente ha estado en el inicio del proceso, pero después no vino más con nosotros. Primero se fue para un torneo juvenil con el Plaza y después de eso se fue para Nueva York, y se fue con Kadir. Recuerde también que hay una lista previa que he mandado, primero, de 55 jugadores. Después se fue reduciendo a 35. Y ahora está la lista final. Pero esto no comenzó ayer, no comenzó la semana pasada y mucho menos hace dos meses”, sentenció.

¿Cuándo debuta la Selección de Panamá en el Mundial Sub-20?

El estreno de la Selección de Panamá tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, cuando se enfrente a Paraguay (6 p.m.) en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso.