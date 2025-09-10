¡Tiembla Thomas Christiansen! Entrenador de alto calibre estaría dispuesto a dirigir a Panamá en las Eliminatorias Mundialistas

El periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, encendió la polémica en el fútbol canalero al revelar que un entrenador de gran prestigio estaría dispuesto a tomar las riendas de la Selección de Panamá. Se trata del colombiano Juan Carlos Osorio, quien según Domínguez, ya manifestó su disposición de dirigir al equipo tras los recientes tropiezos de Thomas Christiansen contra Surinam y Guatemala en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

ver también “Thomas Christiansen fracasó”: el técnico de Panamá escucha una sentencia que lo golpea y ya señalan a su reemplazante

De acuerdo con Chepe Bomba, Osorio no sería exigente con las condiciones económicas y estaría listo para firmar de inmediato si la Federación Panameña de Fútbol decide prescindir de Christiansen. El estratega colombiano, con experiencia en selecciones de alto nivel, fue recordado por haber llevado a México al Mundial de Rusia 2018, donde consiguió resultados destacados, incluido el recordado triunfo sobre Alemania.

¿Juan Carlos Osorio dirigirá a Panamá?

“Un director técnico de alto calibre que está dispuesto a dirigir ya a la Selección de Panamá”, declaró Domínguez en sus redes, generando expectativa entre los aficionados panameños. Además, agregó que ya conversó con el entorno de Osorio, quien se mantiene a la espera de cualquier contacto formal.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Osorio ya estuvo en el radar de Panamá en el pasado, pero finalmente la federación decidió renovar la confianza en Christiansen. Ahora, tras los resultados negativos en el arranque de la eliminatoria, el nombre del colombiano vuelve a sonar con fuerza como posible relevo.

Publicidad

Por el momento, la prioridad sigue siendo Christiansen, a quien aún respaldan los directivos, aunque el malestar entre la afición y la crítica mediática ha crecido en los últimos días. La próxima fecha FIFA, en octubre, será crucial, cuando Panamá visite a El Salvador y reciba a Surinam, partidos en los que estará en juego no solo la clasificación, sino también la continuidad del actual seleccionador.

Publicidad

ver también “Nos está afectando”: Yoel Bárcenas señala a los responsables en el peor momento de Panamá y le hace un pedido a Thomas Christiansen

Lo cierto es que la figura de Juan Carlos Osorio aparece como una alternativa de lujo para Panamá, que busca mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. Y aunque todavía no hay contacto formal, la sombra del colombiano ya genera debate en el entorno futbolístico canalero.