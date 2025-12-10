Alajuelense ya fue notificado: Unafut confirma la noticia que puede darle al Machillo Ramírez la clasificación a la final

La Liga Deportiva Alajuelense tiene un sueño y se puede definir con un número: el 31. Ese es el objetivo: levantar el trigésimo primer trofeo de la institución. Y las esperanzas están fundamentadas por el Machillo Ramírez.

El entrenador fue el que comandó al equipo al reciente tricampeonato en la Copa Centroamericana y que además dejó como líder de la tabla general a un León que demostró su dominio a lo largo de todo el Apertura 2025.

En ese camino, para coronar, ahora le restan menos obstáculos. Y uno de ellos es Liberia, el rival de las semifinales. Este miércoles será el partido de ida y a horas del encuentro, Unafut confirmó una noticia que puede terminar con los rojinegros en la final.

La noticia de Unafut que Alajuelense necesitaba a horas de las semifinales contra Liberia

En su habitual reporte previo a cada encuentro, Unafut publicó no sólo los datos informativos del encuentro que jugarán Liberia y Alajuelense en el estadio Edgardo Baltodano Briceño sino también algunas estadísticas que ponen a soñar a cualquier liguista.

El más contundente fue el siguiente:

“De las nueve series de semifinales que ha dirigido Óscar Ramírez a lo largo de su carrera, en ocho logró avanzar a la siguiente fase”.

Así, con esa frase respaldada por Unafut, es que Alajuela se envalentona detrás del Macho, su líder, de cara a este encuentro que será el primero entre estos dos clubes en fase final.

Se trata, además, de la segunda semifinal de la historia de Liberia –la anterior fue en el Verano 2009–, mientras que Alajuelense afrontará esta instancia por 41° ocasión, según los datos de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División.

¿Cuándo juegan Liberia vs. Alajuelense por la semifinal de ida del Apertura 2025 y cómo ver?

Día: miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles 10 de diciembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. (hora de Costa Rica)

8:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Edgardo Baltodano Briceño, Liberia

Edgardo Baltodano Briceño, Liberia TV: FUTV.