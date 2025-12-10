El hondureño Joshua Canales se olvida de Herediano y está cerca de fichar por este club de Costa Rica: “En negociaciones”

La carrera de Joshua Canales (25 años) ha tomado un rumbo incierto luego de salir de Herediano, el jugar de sangre catracha ha perdido la pista, pero ahora todo puede volver a su lugar en el fútbol de Costa Rica.

Canales después de salir del Team en junio de 2024 se fue a préstamo al Santos Guapiles para encontrar su mejor versión, al final no fue así y decidió probar suerte en Sudamérica.

El Aucas de Ecuador parecía una buena oportunidad, pero al final las cosas no salieron bien y hoy es un jugador libre capaz de negociar con cualquier club.

Canales ha regresado a Costa Rica y el periodista Kevin Jiménez ha revelado el club con el cual está en negociaciones para volver a recuperar su nivel futbolístico, o al menos terminar de mostrarlo.

¿Qué equipo de Costa Rica quiere a Joshua Canales?

Jiménez ha revelado que ese equipo es Guadalupe FC, que tiene intenciones de ficharlo para el 2026 y así darle una activación al jugador de sangre hondureña.

“Guadalupe FC está en negociaciones con Joshua Canales, ex Herediano. El jugador salió libre del Aucas”, se confirma.

Canales salió de la cantera de Olimpia, pero al ver qué no iba tener oportunidad decidió irse a Costa Rica, comenzó con Carmelita, luego se fue a México el Querétaro. Tras el paso por la Liga MX se fue a segunda con Tlaxcala FC y Celaya.

El 29 de enero de 2024, se oficializó su fichaje al Herediano. Ese semestre debutó en la competencia internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 contra el Toluca.

El futbolista hondureño-costarricense que ganó notoriedad al ser figura clave con el Herediano de Costa Rica en la eliminación del Toluca de México de la Concachampions en febrero de 2024, anotando un gol decisivo y siendo MVP. Ese fue el momento más alto de su carrera.