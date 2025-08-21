Thomas Christiansen lo celebra: Legionario de Panamá da un salto importante que beneficiaría a la Selección Nacional

Los New York Red Bulls oficializaron este jueves el fichaje del internacional panameño Rafael Mosquera, procedente del CD Plaza Amador, con un contrato de la MLS hasta el año 2028, con opción a extenderse hasta 2029. El extremo, de apenas 20 años, se convierte en una de las apuestas más firmes de la franquicia neoyorquina para fortalecer su ataque de cara al futuro.

Mosquera, que ya venía destacando con el New York Red Bulls II, firmó números sobresalientes en la MLS NEXT Pro: 44 partidos, 10 goles y 9 asistencias en tres temporadas, incluyendo una campaña 2025 en la que registró seis goles y siete asistencias en 16 encuentros, ubicándose entre los mejores asistidores de la liga. Su rendimiento lo llevó a debutar con el primer equipo el pasado 26 de julio ante el Chicago Fire FC.

El director deportivo del club, Julián de Guzmán, no dudó en resaltar el potencial del atacante panameño: “Rafael ha demostrado un gran desarrollo con New York Red Bulls II y estamos entusiasmados de darle esta oportunidad con nuestro primer equipo. Tiene muy buena calidad y un gran potencial para ayudar a nuestro club a alcanzar sus objetivos”, declaró.

Por su parte, el entrenador Sandro Schwarz también elogió al jugador: “Estamos contentos de tener a Rafael en nuestro equipo; es un jugador ofensivo rápido y habilidoso que contribuirá a nuestro estilo de juego. Su rendimiento en la Leagues Cup y en los partidos de liga nos confirma que está listo para este desafío”.

Antes de llegar a Estados Unidos, Mosquera se formó en el CD Plaza Amador, donde debutó en 2021 con apenas 15 años y 349 días, convirtiéndose en uno de los futbolistas más jóvenes en la historia del club. En Panamá, disputó 12 partidos y anotó su primer gol en 2023 ante Potros del Este, además de dar una asistencia contra el Tauro FC.

Rafael Mosqueda en la Selección de Panamá

En el plano internacional, ya tuvo minutos con la Selección Mayor de Panamá en un amistoso frente a Chile en febrero de 2025. También ha defendido la camiseta nacional en categorías Sub-15, Sub-20 y Sub-23, destacando en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2024, donde anotó tres goles y dio una asistencia para clasificar a su país al Mundial Sub-20.

Ahora, el joven extremo espera consolidarse en la MLS y ganarse la confianza de Thomas Christiansen con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, aunque por el momento esta posibilidad está complicada.