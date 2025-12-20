Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Por 1.5 millones de dólares: Joseph Rosales se va del Minnesota United y ficha por este inesperado equipo: “Bombazo”

Joseph Rosales no será más jugador del Minnesota United y tiene nuevo equipo en la MLS. Esto es lo que se sabe.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Joseph Rosales cambia de equipo y esto pagarán por el hondureño.
Joseph Rosales cambia de equipo y esto pagarán por el hondureño.

Por fin se concretó, no fue a Tigres ni a Europa. Joseph Rosales sale del Minnesota United y tiene nuevo equipo pasa el 2026. La información ya fue confirmada en Estados Unidos y Honduras.

Rosales, de 25 años, da un salto de club, pero no de liga, ya que decidió quedarse en la MLS, dónde ya ya dado muestra de su enorme talento.

Confirmado: Dereck Moncada se olvida de Olimpia y ficha por impensado equipo de México

ver también

Confirmado: Dereck Moncada se olvida de Olimpia y ficha por impensado equipo de México

¿Por qué equipo de la MLS firmó Joseph Rosales?

El catracho se va al Austin FC, ya tiene todo decidido y no volverá a jugar con Minnesota United, así se confirmó:

“Bombazo: Joseph Rosales será nuevo jugador de Austin FC, llegará proveniente de Minnesota United.

José Miguel Cubero destapa la verdad del regreso de Alex López a Costa Rica: “Como pocos”

ver también

José Miguel Cubero destapa la verdad del regreso de Alex López a Costa Rica: “Como pocos”

Acuerdo por 1,5 millones de dólares. El hondureño de 25 años se despedirá del club al cual se unió en 2021 y con quien tenía contrato hasta 2027″, dijo Álvaro de la Rocha citando al periodista Tom Bogert.

En esta temporada que recién finalizó marcó un gol y dio tres asistencia en 33 partidos que disputó.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Tenía las maletas hechas”: figura de Honduras revela la razón por la que no pudo dar el gran salto a un grande de México
Honduras

“Tenía las maletas hechas”: figura de Honduras revela la razón por la que no pudo dar el gran salto a un grande de México

En Tigres se han de arrepentir: Joseph Rosales vuelve a brillar y en Minnesota United alucinan
Honduras

En Tigres se han de arrepentir: Joseph Rosales vuelve a brillar y en Minnesota United alucinan

No hay marcha atrás: Tigres toma decisión final con el fichaje de Joseph Rosales y Honduras queda impactada
Honduras

No hay marcha atrás: Tigres toma decisión final con el fichaje de Joseph Rosales y Honduras queda impactada

Dos joyas de El Salvador se acercan a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí
El Salvador

Dos joyas de El Salvador se acercan a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo