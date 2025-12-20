Por 1.5 millones de dólares: Joseph Rosales se va del Minnesota United y ficha por este inesperado equipo: “Bombazo”

Por fin se concretó, no fue a Tigres ni a Europa. Joseph Rosales sale del Minnesota United y tiene nuevo equipo pasa el 2026. La información ya fue confirmada en Estados Unidos y Honduras.

Rosales, de 25 años, da un salto de club, pero no de liga, ya que decidió quedarse en la MLS, dónde ya ya dado muestra de su enorme talento.

¿Por qué equipo de la MLS firmó Joseph Rosales?

El catracho se va al Austin FC, ya tiene todo decidido y no volverá a jugar con Minnesota United, así se confirmó:

“Bombazo: Joseph Rosales será nuevo jugador de Austin FC, llegará proveniente de Minnesota United.

Acuerdo por 1,5 millones de dólares. El hondureño de 25 años se despedirá del club al cual se unió en 2021 y con quien tenía contrato hasta 2027″, dijo Álvaro de la Rocha citando al periodista Tom Bogert.

En esta temporada que recién finalizó marcó un gol y dio tres asistencia en 33 partidos que disputó.

