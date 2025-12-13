Los celebra Thomas Christiansen: Joven promesa de Panamá dará el gran salto que le ayudaría a estar en el Mundial 2026

El nombre de Moisés Veliz ha estado sonando en los últimos días en Panamá, luego que se diera a conocer que tiene grandes opciones de estar con la Selección Nacional en la Copa del Mundo del 2026, esto gracias a sus actuaciones en su club y que no ha pasado desapercibidas por el entrenador Thomas Christiansen.

ver también En Panamá confirman el llamado a una de las figuras más pedidas a Thomas Christiansen: “Será convocado”

Veliz de 21 años actualmente es parte del Huntville City, que es la filial del Nashville FC de la Major League Soccer y en el que tuvo grandes participaciones en la recién finalizada temporada, lo que le ha valido para ser considerado por el primer equipo y así formar parte de su plantel para la siguiente campaña.

El centrocampista incrementa sus opciones de ser considerado para estar en el Mundial del 2026, en especial luego que se revelara que tiene opciones de estar en la siguiente convocatoria de los canaleros, en los primeros amistosos que tendrán de cara a la justa de United 2026.

Moisés Veliz cerca de la Selección de Panamá

El periodista Álvaro Martínez tuvo una conversación extensa con Moisés Veliz y parte de su familia. En base a la misma, destacó que el joven de Panamá está en un gran momento. Prontamente, se sumará a la pretemporada del Nashville SC.

Además, Duro al Hueso destacó la importancia de los próximos amistosos para Veliz. Si se mantiene en un buen nivel y demuestra estar a la altura de cada uno de los enfrentamientos, puede que Thomas Christiansen le otorgue un lugar.

Publicidad

Publicidad

“Conversé con Moisés Veliz. Me confirma que arrancará ya la pretemporada con el Nashville de la MLS y que hay grandes posibilidades de que sea convocado para el partido ante Bolivia. También estará contra México. Donde dé ese salto y consolide su juego en la MLS… ¡Cuidado! Muchas cosas pueden cambiar”, sentenció.

ver también Fue marginado por Thomas Christiansen, pero logra consolidarse con su club con miras al Mundial 2026

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

Contra Ghana , 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en . Ante Croacia , 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en . Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.