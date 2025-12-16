Es tendencia:
Por fuera de FIFA: Panamá confirma la noticia que Thomas Christiansen tanto esperaba antes del Mundial 2026

Thomas Christiansen recibió la noticia que más necesitaba Panamá de cara al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen recibe la mejor noticia para Panamá camino al Mundial 2026.
Thomas Christiansen recibe la mejor noticia para Panamá camino al Mundial 2026.

Panamá inicia su camino luego de cumplir la meta propuesta en las Eliminatorias al Mundial 2026. Boleto en mano, el equipo comienza a prepararse. Cada paso al futuro será importante para su segunda participación en la máxima competencia.

Thomas Christiansen mira de cerca a todos sus dirigidos. Muchos de ellos son los grandes protagonistas de misteriosas novelas en el mercado de pases, mientras la mayoría disfruta de sus vacaciones. Unos pocos están todavía en esta temporada.

Recientemente, otra buena noticia llegó a manos del entrenador. Se confirmó un segundo amistoso para la Selección Nacional. En este caso, el oponente es uno de los viejos conocidos de Concacaf. Se trata de México, segundo rival canalero.

Panamá confirmó su segundo amistoso del 2026: jugarán contra México en el Rommel

Panamá jugará un partido amistoso contra su par de México. Según confirmó la cuenta oficial de la FEPAFUT, será el jueves 22 de enero del 2026. Tendrá lugar en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ante una inmensa parcialidad canalera.

La Selección Nacional deja calendarizado así su segundo encuentro para el año que viene. El primero será ante Bolivia. Visitarán el Estadio IV Centenario el día 18 de enero, por lo que se entiende que no habrá cambios entre los convocados.

Ambos enfrentamientos están fuera del marco regulatorio de las fechas FIFA, por lo que solamente participarán futbolistas del ámbito local. Al no tener obligación, es casi imposible que los equipos ajenos a la Federación cedan a sus jugadores.

Thomas Christiansen celebra importante comunicado de FEPAFUT para Mundial 2026

