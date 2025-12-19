Este sábado, se llevará a cabo la final de vuelta entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Después de lo que fue el empate 2-2 en la ida, ahora será el turno del Alejandro Morera Soto albergar este apasionante partido.

Con la victoria, Alajuelense se consagrará campeón. Saprissa, por su parte, necesita ganar para forzar una Gran Final, ya que el equipo manudo finalizó en el primer puesto de la tabla en la etapa regular.

En la antesala del partido que puede, de una vez por todas, darle la estrella 31 a la Liga, Óscar Ramírez expuso una queja en la conferencia de prensa que le trajo ciertos beneficios al equipo morado.

Machillo Ramírez se queja del beneficio que tuvo Saprissa

“En este semestre hemos tenido la desventaja de exponerse en Centroamericana y el rival ha tenido tiempo de estudiarnos. Hemos lidiado con esto”, comentó el entrenador sobre la doble competencia que tuvo Alajuelense y el lado negativo de haber jugado tantos encuentros.

Además, el experimentado técnico aclaró lo que significa jugar este tipo de partidos con el máximo rival: “Las finales contra Saprissa siempre son difíciles”. También destacó a Vladimir Quesada por su trabajo: “Saber que mañana tengo un gran técnico al frente, con orgullo de saprissista y que nos quiere ganar“.

Sobre el partido, confesó que espera un partido similar a los que ha disputado Alajuelense en la Copa Centroamericana como local. Entre cuartos, semifinales y la final del certamen de la región, la Liga no pudo ganar ningún partido en el Morera Soto. Empató dos y perdió uno.

