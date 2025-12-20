Es tendencia:
De Municipal a la Liga MX: figura de la Selección de Guatemala confirma el salto que sorprende a los chapines

Una figura de la Selección de Guatemala confirmó su salto de Municipal hacia la Liga MX.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Figura de Guatemala da el salto de Municipal a la Liga MX.
© RRSSFigura de Guatemala da el salto de Municipal a la Liga MX.

Guatemala parece querer iniciar de la mejor manera su 2026. Recientemente se confirmó que una figura de la Selección Nacional jugará en la Liga MX con una histórica camiseta. Para sorpresa de todos los chapines, así prepara la temporada.

Acacia Edwards se convirtió en jugadora del Necaxa Femenil. La futbolista es una de las nuevas caras de la línea competitiva, una de las más exigentes de la región, lo que representa un paso sumamente importante para el deporte guatemalteco.

Pese a su juventud, Edwards cuenta con experiencia en el fútbol nacional. Militó en Xelajú MC y, posteriormente, en Municipal. Este club anunció su salida hace un par de semanas. Cruzó fronteras a base de rendimiento y constancia absoluta.

Acacia Edwards sorprende a todos en Guatemala y pasa de Municipal a la Liga MX

El Necaxa Femenil comunicó oficialmente la incorporación de la jugadora con un mensaje corto a través de sus redes sociales: “Bienvenida a casa, Acacia Edwards. ¡A darle con todo!”, postearon los perfiles oficiales de la institución mexicana.

Con este fichaje, Edwards se convirtió en la tercera guatemalteca en defender la camiseta del equipo hidrocálido. Siguió los pasos de Jeremy Myvett, además de sumarse a Briana Johnson, futbolista presente en la plantilla actual del club.

La llegada de Acacia también refleja el crecimiento del fútbol femenino dentro de Guatemala. En la Liga MX, se sumará a Ana Lucía Martínez con Cruz Azul, Aisha Solórzano en FC Juárez, y Samantha López en Chivas, también de origen chapín.

