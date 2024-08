De la mano de Thomas Christiansen, Panamá viene en pleno crecimiento. De hecho, fue una de la sorpresas de la última Copa América 2024 y el proyecto del entrenador sigue su curso con el objetivo en el Mundial 2026.

El danés formado en España llegó al país en 2020, por lo que es uno de los técnicos de la región que más tiempo lleva en el cargo, y su trabajo no es sólo con el seleccionado absoluto sino que se trata de algo integral.

De hecho ahora mismo está llevando adelante un microciclo con la Sub 23, equipo con el que se está entrenando y jugará una serie de amistosos ante México. Así, su mirada holística del fútbol panameño es lo que lo llevó ahora a hacer una fuerte denuncia.

Las graves acusaciones de Thomas Christiansen en Panamá

Con el objetivo de profesionalizar el fútbol del país, la Federación realizó hace poco más de dos meses la compra de dispositivos GPS de tecnología avanzada que fueron entregados a los clubes.

Los equipos que los recibieron fueron Deportivo Árabe Unido, CD Plaza Amador, Veraguas United FC, Alianza FC, CD Universitario, San Francisco FC, Potros del Este, Herrera FC y CA Independiente más Bocas FC y Panama City FC, de la liga PROM.

Thomas Christiansen se mueve a la par de sus jugadores.

Los datos que se pueden sacar de estos dispositivos sirven para mejorar los entrenamientos y, por ende, planificar un crecimiento. Y en esto se iba a basar en algún punto Christiansen a la hora de hacer alguna convocatoria.

Sin embargo, consultado ahora al respecto, el DT fue tajante. “La verdad es que la Federación ha hecho una inversión importante, ha comprado GPS para todos los equipos de la LPF”, valoró el DT e inició su denuncia a la hora de explicar cómo resultó la capacitación que hicieron para aprender a usar la nueva tecnología.

El enojo de Christiansen contra losa preparadores físicos

“Hubo unas sesiones presenciales de una semana a las que no vinieron todos, y luego hubo otra que fue online a la que ni un preparador físico se presentó a esos cursos, que encima son gratis, y con la inversión que ha hecho la federación, eso es una dejadez, falta de querer aprender”, disparó Christiansen.

“Y claro –continuó el técnico, muy enojado–, si invertimos en la mejora de la LPF y no lo usamos o no queremos, porque algunos dicen que les tarda tres horas… pues bueno, si no tenemos tres horas para el fútbol, pues estamos equivocados”, concluyó Thomas en su alegato contra los preparadores físicos que ahora habrá que ver qué dicen.