Costa Rica no tiene técnico. Tras la salida de Gustavo Alfaro, Claudio Vivas asumió la responsabilidad pero de manera interina, eso ya lo aclaró la Fedefútbol, y así la búsqueda por un reemplazante definitivo sigue abierta.

Ante esta posibilidad, muchos técnicos comienzan a aparecer en la danza de nombres y eso provoca que toda la región se ponga en alerta, sobre todo Panamá, donde temen que los ticos sueñen con ir en busca de su DT.

Panamá, en estado de alerta por culpa de Costa Rica

Quien alertó acerca de esta posibilidad fue el periodista José Miguel Domínguez, más conocido por muchos como “ChepeBomba”, tal es su apodo y usuario de las redes sociales. En su última aparición en El Marcador TV, el comunicador fue tajante al hablarle directamente a Costa Rica casi de manera ofensiva

“No tienen plata ni para comprar en un restaurante de comida rápida, no tienen dinero, no tienen con qué, no están en las páginas amarillas. Para Costa Rica, en este momento, pensar en Thomas Christiansen, con un millón de dólares con cláusula de rescisión, es imposible”, aseguró Domínguez.

“Costa Rica, ni piensen en Christiansen. ¿A soñar a otro lado”, sentenció antes de agarrarla fuerte con Gustavo Alfaro, el técnico saliente que ahora dirigirá a Paraguay. “Se agrandó”, dijo sobre el DT argentino. “Debería aprender de ética, valores y vibras emocionales, tener más inteligencia emocional y no tratar a Costa Rica como una verdadera vergüenza, como un trapo sucio que tira y no tiene absolutamente nada”.

En Panamá no se salvó ni Saprissa

Y como si sus palabras no hubiesen sido suficientes, fue más allá contra La Sele y todo el fútbol local: “Es un carro desahuciado ya Costa Rica, futbolísticamente hablando, y por más que pueden decir que tienen al Saprissa, a la Liga Deportiva Alajuelense y un mejor torneo, nada más. Viven en la burbuja del Saprissa, eso es todo”.