Herediano viaja a Panamá sin su goleador: el conflicto con Marcel Hernández que inquieta a Jafet Soto en plena negociación

La delegación de Herediano despegó rumbo a Panamá sin contar con la presencia de Marcel Hernández.

Por Geronimo Heller

Marcel Hernández no viajó a Panamá con Herediano.
Este martes por la mañana, la delegación del Club Sport Herediano se embarcó en su vuelo rumbo a Panamá, donde este jueves 21 de agosto visitará la casa del Sporting San Miguelito por la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2025.

Este duelo es fundamental para las aspiraciones del Team, que necesita sumar tras la dolorosa derrota sufrida en Nicaragua ante el Cacique Diriangén. Pero la delegación florense viajó al país vecino con una ausencia que genera preocupación en el club: Marcel Hernández, su goleador y máxima figura en lo que va del torneo, no estuvo presente en el aeropuerto.

¿Por qué Herediano viajó a Panamá sin su figura?

Consultado por el periodista Kevin Jiménez, el gerente deportivo Gustavo Pérez explicó que se trata de un inconveniente con los documentos del jugador, un tema que ya lo ha afectado en el pasado —como cuando le fue denegada la visa para ingresar a Estados Unidos—.

Herediano se prepara para visitar a San Miguelito (CS Herediano).

Marcel está solucionando un tema de documento, pero la idea es que viaje hoy por la tarde. Están terminando un detalle y lo esperamos”, aseguró el dirigente rojiamarillo, intentando llevar calma.

Renovación en suspenso

Mientras el inconveniente se resuelve, el delantero cubano de 36 años tiene sobre la mesa la propuesta formal para extender su contrato con Herediano, el cual vence en diciembre.

Desde su llegada al equipo que preside Jafet Soto, Hernández se convirtió en figura clave y logró ser bicampeón nacional, por lo que asegurar su continuidad es una prioridad importante dentro de la cúpula de Fuerza Herediana.

Herediano quiere asegurar el futuro de Marcel Hernández en el club (CS Herediano).

No obstante, el cubano también maneja una alternativa llamativa: Guadalupe FC, el recién ascendido, le presentó una oferta que sorprendió al entorno florense. Más allá de lo deportivo, la propuesta incluye beneficios fuera de la cancha. Como dueño de MH Sports, la marca de indumentaria que viste al conjunto guadalupeño, Hernández podría vincularse al club en proyectos de inversión que lo tentarían de cara a su futuro.

A pesar de esta propuesta distinta, todo indica que Marcel terminará decantándose por la continuidad en el Team, donde no solo es figura, sino también un líder del vestuario.

En las próximas horas, el club espera que el inconveniente con los documentos quede resuelto para que Hernández pueda viajar a Panamá y sumarse a la concentración.

