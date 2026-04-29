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Sorpresa y emoción: Orlando Mosquera se enteró del sexo de su bebé de la forma menos esperada (VIDEO)

El portero vivió un momento emotivo y que lo llena de motivación.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Un gran momento para el portero
© Getty ImagesUn gran momento para el portero

Lejos de los reflectores del estadio, el guardameta panameño Orlando Mosquera vivió uno de los momentos más significativos de su vida. El arquero del Al-Fayha FC, equipo de la Liga Profesional Saudí, fue sorprendido en el camerino con una noticia que desató una ola de emociones: se convertirá en papá de un niño.

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El anuncio no pudo tener un mejor escenario. Rodeado de sus compañeros y en un ambiente de total camaradería, un pastel y una copa marcaron el instante en que se reveló la noticia. Entre risas y gestos de complicidad, el camerino se transformó en una auténtica fiesta, donde el fútbol pasó a un segundo plano para darle paso a la vida personal.

La reacción del portero de Panamá no se hizo esperar. Visiblemente emocionado, Mosquera recibió abrazos, felicitaciones y palabras de aliento de sus compañeros, quienes celebraron como propio el inicio de esta nueva etapa. La escena reflejó no solo la unión del grupo, sino también el respeto y cariño hacia el internacional panameño.

Dentro del ambiente distendido, no faltaron las bromas propias del vestuario. Algunos compañeros incluso se adelantaron a imaginar el futuro del pequeño, señalándolo como el próximo “reemplazo en la portería”, en un guiño lleno de humor y afecto que sacó sonrisas entre todos los presentes.

Motivación extra para Orlando Mosquera

Para Mosquera, este momento representa mucho más que una noticia familiar. Convertirse en padre implica una nueva responsabilidad y una fuente de motivación que trasciende lo deportivo. Cada entrenamiento y cada partido ahora tendrán un significado aún más profundo.

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Con este impulso emocional, el arquero canalero encara el futuro con renovada energía. La llegada de su hijo se perfila como ese motor adicional que lo llevará a seguir entregándolo todo bajo los tres palos del Al-Fayha FC y también con la Selección de Panamá para el Mundial 2026.

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