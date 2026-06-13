Desde Ghana harán todo lo que esté a su alcance para que Partey pueda estar en el debut contra Panamá en Toronto.

Este viernes, Ghana se quedó sin una de sus figuras en su arribo a tierras canadienses antes del debut en el Mundial 2026. Por decisión del gobierno de Canadá, Thomas Partey fue regresado a Estados Unidos debido a los cargos de los que fue acusado en Londres.

El mediocampista que se desempeña en el Villarreal recibió varias denuncias en su contra por siete cargos de violación y otro de agresión sexual. Por esta razón, Canadá prohibió el paso de Partey con el resto de sus compañeros de la Selección de Ghana, que jugará en Toronto el primer partido.

Este sábado 13 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana elevó un pedido contra el gobierno canadiense para que Partey pueda estar el martes en el debut contra la Selección de Panamá. Consideran que el futbolista debería haber ingresado porque no tiene una condena.

ver también Llamado de último momento en Panamá: por los lesionados, Thomas Christiansen suma un refuerzo a días del debut en el Mundial 2026

El pedido del Gobierno de Ghana para que Thomas Partey pueda estar en el debut

“Se entiende que la decisión se basa en procesos penales pendientes en el Reino Unido que no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad. El Gobierno de Ghana reafirma el principio jurídico fundamental de la presunción de inocencia, piedra angular de la justicia y del debido proceso en las sociedades democráticas“, manifestó el país ghanés a través del Ministerio.

Cabe recordar que Partey fue acusado en Londres. Por este motivo, será juzgado en el Tribunal de la Corona de Southwark. El juicio tendría lugar a principios de 2027. Ante este escenario, piden que Canadá revise la decisión que tomó con el jugador.

Además, explicó lo que está haciendo para que Partey pueda ser parte del primer partido: “En consecuencia, Ghana está llevando a cabo gestiones diplomáticas activas con las autoridades canadienses pertinentes sobre este asunto. El 11 de junio de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana envió una nota oficial de protesta a Asuntos Globales de Canadá. En dicha nota también se solicitó que Canadá revise su desafortunada decisión. El Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles bajo la legislación canadiense e internacional“.

Publicidad

Publicidad

El comunicado oficial del gobierno de Ghana en inglés.

En resumen

El gobierno de Canadá denegó la entrada a Thomas Partey por ser acusado de violación y agresión.

denegó la entrada a Thomas Partey por ser acusado de violación y agresión. El Ministerio de Ghana protestó diplomáticamente ante Canadá para revertir la decisión con Partey.

protestó diplomáticamente ante Canadá para revertir la decisión con Partey. La Selección de Ghana debutará contra Panamá el próximo martes en el Mundial 2026 en Toronto.