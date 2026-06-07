Panamá sueña con Gustavo Alfaro: el millonario salario que lo pone entre los DT mejor pagados del Mundial 2026

El sueldo de Gustavo Alfaro en Paraguay triplica al que cobra Thomas Christiansen, el actual entrenador de la Selección de Panamá y que podría marcharse tras la Copa del Mundo.

Este domingo, una inesperada información sacudió el entorno de la Selección de Panamá: la dirigencia de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) tendría en carpeta al argentino Gustavo Alfaro como el candidato principal para suceder a Thomas Christiansen una vez que finalice el Mundial 2026. Incluso, según el periodista José Miguel Domínguez, se habrían dado acercamientos.

La posibilidad de ver al actual estratega de Paraguay en el banquillo canalero generó revuelo inmediato, especialmente en Costa Rica, debido a su fugaz e ilusionante paso por La Sele. No obstante, más allá del proyecto deportivo, la principal interrogante que surge en el panorama radica en el aspecto económico: el altísimo salario que percibe “Lechuga” lo ubica en la aristocracia financiera de los entrenadores mundialistas.

Los millones que cobra Gustavo Alfaro en Sudamérica

Tras su salida de la Tricolor con rumbo a territorio guaraní, el entrenador santafesino firmó un contrato significativamente superior a los estándares habituales de Centroamérica. De acuerdo con diversos informes internacionales, Gustavo Alfaro percibe un salario anual que ronda entre los 2.8 y los 3 millones de dólares al mando de la Selección de Paraguay.

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Esta cifra no solo representa un salto descomunal respecto a lo que devengaba en territorio costarricense, sino que lo posiciona firmemente en el Top 5 de los técnicos mejor pagados de Sudamérica, superando los sueldos de estrategas como Sebastián Beccacece en Ecuador o Néstor Lorenzo en Colombia (ambos rondarían los $2.4 millones).

Un abismo de diferencia con el salario de Thomas Christiansen

Este movimiento obligaría a la Federación Panameña a romper por completo su histórico molde financiero o, lo que parece poco probable, a Alfaro a reajustarse al presupuesto que manejan los panameños. La diferencia con el cuerpo técnico actual es abismal: Thomas Christiansen percibe un salario aproximado de 70 mil dólares mensuales, que anualmente ascendería a $840 mil.

El tuit de “ChepeBomba” que generó sorpresa en Panamá y Costa Rica. (Foto: X)

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Un salario a la altura de las potencias del Mundial 2026

De concretarse el interés de Panamá post Copa del Mundo, la inversión requerida sería digna de una selección de la élite global. Los casi 3 millones de dólares que cuestan los servicios de Alfaro lo emparejan con varios de los timoneles mejor remunerados que disputarán el Mundial 2026.

Por ejemplo, el monto está por detrás del que perciben figuras como Marcelo Bielsa en Uruguay ($4 millones), Carlo Ancelotti en Brasil ($11 millones), pero se acerca a los ingresos de Javier “Vasco” Aguirre en México ($3 millones) e incluso supera al que percibe Lionel Scaloni, el último DT campeón del mundo, en Argentina ($2.6 millones).

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En síntesis

La FEPAFUT tendría en carpeta a Gustavo Alfaro para suceder a Thomas Christiansen tras el Mundial 2026 y ya lo habría sondeado.

El entrenador argentino percibe en Paraguay entre $2.8 y $3 millones anuales , un monto que supera el salario de Lionel Scaloni en Argentina ($2.6 millones).

, un monto que supera el salario de Lionel Scaloni en Argentina ($2.6 millones). Las pretensiones de Alfaro contrastan fuertemente con la realidad de Panamá, donde Christiansen cobra alrededor de $70 mil mensuales ($840 mil al año).