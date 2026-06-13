Costa de Marfil vs. Ecuador: hora, TV y alineaciones del partido por el Grupo E del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Costa De Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026.

Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo 14 de junio en el Grupo E del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Filadelfia y será uno de los cruces más interesantes de la primera fecha de una zona que también integran Alemania y Curazao.

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Los Elefantes regresan al escenario mundialista con una generación competitiva y con confianza tras una preparación positiva. El conjunto de Ecuador, por su parte, llega con una base consolidada, buenos resultados recientes y la ilusión de volver a superar la fase de grupos. A continuación, repasá a qué hora juegan en Centroamérica y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del debut de Costa de Marfil y Ecuador para el público centroamericano:

5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala , Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, , Honduras, El Salvador y Nicaragua. 6:00 p.m.: Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador en Centroamérica?

Panamá: Tigo Sports y Fox

Tigo Sports y Fox Costa Rica: Fox+.

Fox+. El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.

Canal 4, Fox y Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 7.

Tigo Sports, Fox y Canal 7. Honduras: Tigo Sports y Fox.

Tigo Sports y Fox. Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

Así llega Costa de Marfil al debut

Costa de Marfil llega al Mundial con confianza después de una preparación que dejó señales positivas. Los Elefantes vienen de vencer 2-1 a Francia en Nantes, en un amistoso exigente en el que lograron reaccionar después de comenzar abajo en el marcador.

El equipo marfileño empezó perdiendo por el gol de Rayan Cherki, pero encontró la respuesta en el segundo tiempo: Guela Doué marcó el empate al minuto 53 y Amad Diallo completó la remontada a seis minutos del final.

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Además, el equipo dirigido por Emerse Faé viene con una buena racha. En sus últimos cinco partidos suma victorias ante Francia, Escocia, Corea del Sur y Burkina Faso, con una sola derrota frente a Egipto. Ese recorrido alimenta la ilusión de un seleccionado que vuelve a la Copa del Mundo con ambición y nombres importantes en todas sus líneas.

Así llega Ecuador al partido

Ecuador afronta el debut mundialista con buenas sensaciones y una racha que refuerza su confianza. La Tri cerró su preparación con un sólido triunfo 3-0 sobre Guatemala en Columbus, gracias a los goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.

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El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece llega invicto en sus últimos cinco encuentros, con victorias ante Guatemala, Arabia Saudita y Nueva Zelanda, además de empates frente a Países Bajos y Marruecos. La combinación de solidez defensiva, intensidad en el mediocampo y variantes ofensivas convierte a Ecuador en un rival incómodo para cualquier selección del grupo.

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Para La Tri, el estreno ante Costa de Marfil será una prueba clave: empezar con un buen resultado puede marcar el rumbo en una zona exigente, donde también aparecen Alemania y Curazao.