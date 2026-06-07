Mientras Thomas Christiansen alista a la Marea Roja para el Mundial 2026, la FEPAFUT debate su futuro. Aunque existe una fuerte intención de presentarle una oferta de renovación, el nombre del argentino Gustavo Alfaro ya suena como un posible plan de contingencia.

Thomas Christiansen se prepara para comandar a la Selección de Panamá en el Mundial de Norteamérica 2026, lo que significará la segunda participación de la Marea Roja en la cita máxima del fútbol.

Sin embargo, más allá de la Copa del Mundo, el futuro del técnico español de 53 años es un misterio, ya que llegará al final del contrato que firmó con la FEPAFUT en 2022.

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Mientras los jerarcas canaleros definen si deberían extender su vínculo al frente de la selección (lo que conllevaría un aumento salarial sustancial), el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como “Chepe Bomba”, sorprendió al revelar al entrenador que Panamá tendría en la mira en caso de que Christiansen no continúe en su cargo.

Gustavo Alfaro en la mira de la FEPAFUT

El candidato que asoma en el horizonte panameño sería Gustavo Alfaro, técnico argentino que es bien recordado en Concacaf por su breve paso por el banquillo de la Selección de Costa Rica.

Tras hacer un buen papel con la Tricolor en la Copa América 2024, Paraguay ejecutó la cláusula de salida del ex DT de Boca Juniors y lo firmó para el Mundial 2026, donde la Albirroja integra el grupo D junto a los Estados Unidos, Turquía y Australia.

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“PRIMICIA. El director técnico argentino Gustavo Alfaro, uno de los futuribles para la Selección de Panamá si no continuase Thomas Christiansen. Gusta en la FEPAFUT. Se habría dado un acercamiento“, anunció “Chepe Bomba” a través de sus redes sociales.

El Plan A: la renovación

Mientras tanto, la prioridad de la FEPAFUT parece ser retener a su actual estratega. El periodista Salva Saldaña aseguró que dentro de la Federación están más cerca de acercarle una oferta de extensión contractual a Christiansen que de buscarle un reemplazo.

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Durante la transmisión en TVMAX del amistoso entre Panamá y República Dominicana, Saldaña explicó el panorama interno: “Dentro del grupo de directivos cercanos al presidente Manuel Arias están evaluando la posibilidad de renovar a Christiansen después de la Copa del Mundo (…). Lo cierto es que desde el círculo cero de la Federación se ve con muy buenos ojos que renueve”.

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“Se le quiere más allá de que tiene novias, ofertas para salir al extranjero. Panamá no quiere no poner una oferta sobre la mesa antes de que decida. Si llega a ser así, puede que este no sea el último partido en casa de Christiansen”, concluyó el comunicador.

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En síntesis