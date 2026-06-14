El Scaloni de Costa de Marfil: quién es Emerse Faé, DT de los Elefantes en el Mundial 2026

Emerse Faé, un técnico que tomó a Costa de Marfil y lo llevó al Mundial 2026 en medio de las complicaciones.

Emerse Faé llega al Mundial 2026 con una de las historias más llamativas entre los entrenadores del torneo. Pasó de ser asistente en una Costa de Marfil en crisis a levantar la Copa Africana de Naciones 2023, y ahora tendrá el desafío de demostrar que aquella consagración no fue un golpe aislado.

ver también Costa de Marfil vs. Ecuador EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

El caso recuerda a lo sucedido con Lionel Scaloni, que había asumido como interino en Argentina y luego construyó un ciclo inolvidable con dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Faé todavía está lejos de ese recorrido, pero su inicio ya tuvo un golpe parecido.

El DT que convirtió una crisis en un título continental

La gran marca de Faé está en la forma en que llegó al cargo. No tomó una selección estable ni un proceso ordenado, sino un equipo golpeado en plena Copa Africana de Naciones 2023, disputada en casa y con una presión enorme.

Faé era asistente de Jean-Louis Gasset, pero terminó asumiendo el mando después de la salida del entrenador francés durante el torneo. En ese momento, Costa de Marfil parecía más cerca del fracaso que de la gloria.

Lo que ocurrió después cambió su carrera. Faé condujo a los Elefantes hasta el título continental y transformó una crisis deportiva en una de las consagraciones más memorables del fútbol africano reciente. Ese giro lo sacó del lugar de solución provisoria y lo convirtió en el técnico de un nuevo ciclo.

De interino a seleccionador confirmado

Después de ganar la AFCON, Faé fue ratificado como entrenador principal de Costa de Marfil. La decisión fue lógica: el técnico que había rescatado al equipo en el momento más difícil se había ganado el derecho a continuar.

Publicidad

Publicidad

Su caso es particular porque no llegó al cargo por una larga carrera como entrenador principal. Al igual que Scaloni en Argentina, su recorrido previo estaba ligado al trabajo formativo y al rol de asistente, pero la respuesta inmediata en la Copa Africana cambió todo.

Desde entonces, su desafío fue sostener resultados. La historia emotiva ya estaba escrita; lo que necesitaba era demostrar que podía construir un proceso más allá del impulso de un torneo.

Publicidad

El exmundialista que ahora dirige desde el banco

La autoridad de Faé también se apoya en su pasado como futbolista. Fue mediocampista de Costa de Marfil y formó parte del plantel que disputó el Mundial 2006, la primera participación mundialista en la historia de la selección. Curiosamente, del otro lado, defendiendo la albiceleste estaba Scaloni.

Publicidad

Ese dato le da un valor especial a su presencia en 2026. Faé ya vivió una Copa del Mundo con la camiseta marfileña y ahora vuelve al torneo desde otro lugar: como el entrenador responsable de guiar a una nueva generación.

Publicidad

Su carrera como jugador también tuvo recorrido europeo. Pasó por el fútbol francés y por Inglaterra, donde jugó en Reading, antes de iniciar su camino como entrenador en estructuras juveniles y cuerpos técnicos.

Una Costa de Marfil joven, intensa y vertical

El proyecto de Faé no se explica solo por la épica de la AFCON. También empieza a mostrar una idea reconocible: una Costa de Marfil más ambiciosa, más vertical y con más intención de jugar en campo rival.

Publicidad

Publicidad

El entrenador suele apoyarse en una estructura con mediocampo fuerte y extremos capaces de desequilibrar. La idea es clara: no depender únicamente del contragolpe, sino tener herramientas para presionar, atacar y sostener tramos de iniciativa.

Ese plan encaja con el perfil del plantel. Costa de Marfil llega con una generación joven, de gran potencia física y con futbolistas cada vez más instalados en ligas europeas. Nombres como Amad Diallo, Yan Diomande, Christ Oulai y Franck Kessié explican buena parte del entusiasmo alrededor del equipo.

Publicidad

El regreso mundialista de Costa de Marfil

El Mundial 2026 marca el regreso de Costa de Marfil a la Copa del Mundo después de 12 años de ausencia. La última participación había sido en Brasil 2014, por lo que este torneo tiene un peso especial para una selección que busca recuperar presencia internacional.

Publicidad

ver también Dónde se juega Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: estadio, capacidad y ciudad del partido

Faé llega al Mundial con una base que ya conoce la presión. Varios integrantes del plantel fueron campeones de la AFCON y saben lo que significa competir en partidos de alta tensión.

Publicidad

Ese antecedente puede ser clave. La Copa del Mundo exige otra jerarquía de rivales, pero Costa de Marfil ya demostró que tiene carácter para levantarse en contextos difíciles.