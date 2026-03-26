Orlando Mosquera lo hace oficial: el portero de Panamá pone la firma y da un importante paso antes del Mundial 2026

Orlando Mosquera será una de las figuras de las que más dependerá la Selección de Panamá en el Mundial 2026. Teniendo a rivales de primer nivel como Croacia e Inglaterra, el arquero estará muy exigido por figuras que se lucen en la élite del fútbol.

Por este motivo, es importante que mantenga el rendimiento que está mostrando en Arabia Saudí. El panameño se destaca en el Al-Fayha cada fin de semana. Hace poco tiempo, fue reconocido como el mejor hispanoamericano de los que se desempeñan en el continente asiático.

Ahora, el portero de la Selección de Panamá acaba de anunciar una firma importante para su carrera personal. Kuty patrocinará a una marca estadounidense de la cual forman parte grandes figuras como Marc Casadó, Antonio Rüdiger, Achraf Hakimi, entre otros.

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La nueva marca que vestirá Orlando Mosquera en el Mundial 2026

Se trata de Under Armour, la marca de origen norteamericano que ha crecido en los últimos años firmando contratos con estrellas de renombre. “Tamos ready porque ahora no pasa nadie. Bienvenido @orlandomosquera25“, compartió la cuenta de la marca en sus redes sociales.

Anteriormente, Mosquera vestía botas Adidas. Ahora que participará de la campaña del Under Armour Shadow, estrenará calzado. Éste lo lucirá en el Mundial 2026, donde cada marca buscará mostrarse ante los ojos del mundo.

Mientras tanto, Orlando Mosquera se prepara para el doble amistoso que disputará Panamá ante Sudáfrica. El primero se disputará este viernes 27 de marzo en Durban. El segundo será el 31 en Ciudad del Cabo.

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