Suecia vs. Túnez: hora, canales de TV y streaming online del partido por el Grupo F del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Suecia contra Túnez por el Grupo F del Mundial 2026.

Suecia y Túnez debutan este domingo 14 de junio en el Grupo F del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, México, y será clave para dos selecciones que buscarán arrancar con puntos en una zona que también integran Países Bajos y Japón.

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El cruce en El Gigante de Acero aparece como una prueba importante para ambos. Suecia llega con poder ofensivo, pero con dudas después de sus últimos amistosos. Túnez, en cambio, afronta su tercera Copa del Mundo consecutiva con la ambición de competir mejor y pelear por una histórica clasificación a la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026?

Estos son los horarios del debut de Suecia y Túnez para el público centroamericano:

8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 9:00 p.m.: Panamá.

¿Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez en Centroamérica?

Panamá: Tigo Sports.

Tigo Sports. Costa Rica: Fox+.

Fox+. El Salvador: Tigo Sports.

Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11.

Tigo Sports, Fox y Canal 11. Honduras: Tigo Sports.

Tigo Sports. Nicaragua: Tigo Sports.

Así llega Suecia al debut

Suecia llega a su estreno mundialista con sensaciones encontradas tras sus amistosos más recientes. El equipo empató 2-2 con Grecia y luego cayó 1-3 ante Noruega, una secuencia que dejó autocrítica dentro del plantel y algunos interrogantes de cara al inicio del torneo.

En la previa, Viktor Gyökeres reconoció que el equipo necesita elevar su nivel durante el Mundial después de esos ensayos. En ataque, los suecos confían en el peso ofensivo de Alexander Isak y del propio Gyökeres, dos nombres capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

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El partido, sin embargo, no se presenta sencillo. Desde el plantel sueco advirtieron que Túnez puede ser un rival incómodo, sólido en bloque bajo y peligroso al contragolpe. Por eso, uno de los focos estará en ajustar la presión tras pérdida y evitar espacios para las transiciones del equipo africano.

La buena noticia para Suecia es que Carl Starfelt ya superó sus problemas de espalda, se encuentra en condiciones óptimas y está listo para jugar el debut.

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Así llega Túnez al partido

Túnez llega al Mundial con la necesidad de recuperarse después de una preparación complicada. El seleccionado africano perdió 0-5 frente a Bélgica y luego 0-1 contra Austria, resultados que dejaron dudas antes del estreno.

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Tras la goleada ante Bélgica, Sabri Lamouchi asumió la responsabilidad y reconoció que hubo una diferencia importante entre ambos equipos. Aun así, Túnez se presenta en su séptima Copa del Mundo y en su tercer Mundial consecutivo, con un objetivo claro: superar por primera vez la fase de grupos.

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El equipo combina experiencia y juventud, con futbolistas llamados a sostener la estructura competitiva del seleccionado. Entre los nombres a seguir aparecen Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri y Elias Achouri, piezas clave para intentar lastimar a Suecia y sumar en el debut.